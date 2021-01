La democracia venció

Las imágenes transmitidas al mundo de la posesión, este 20 de enero, como presidente número 46 de los Estados Unidos de Joe Biden, contrastaron radicalmente con aquellas del pasado 6 de enero, cuando un grupo de criminales invadieron el parlamento. Fueron imágenes de optimismo y esperanza, a pesar de la militarización de la capital y de las máscaras y el distanciamiento social en medio de la actual pandemia.

La posesión, a pesar de lo que uno pueda pensar sobre el evento mismo, fue un mensaje claro: aquellos vándalos que atacaron la democracia y el símbolo que representa el Capitolio, no lograron vencer.



Prevaleció la institucionalidad, y la imagen de la pacífica entrega de poder. Y prueba de ello, fue el anterior vicepresidente Pence, que con decencia y respeto, asistió a ese evento.



Independientemente de posiciones políticas, de a cuál partido uno pertenece, las imágenes de posesión de un nuevo presidente en la Unión americana, fueron retrato de que no existe mejor forma de respetar la opinión de la gente, que la democracia.



Aquel sistema que defiende la soberanía del pueblo y el derecho a elegir y controlar a sus gobernantes. Aquel sistema que respeta la inclusión y los derechos de las minorías, a pesar del mandato a las mayorías.



No es un sistema perfecto. Pero la democracia da voz a quienes solicitan ser escuchados como ningún otro instrumento político. Y basa gran parte de su fuerza en el poder de la palabra.



Eso fue central en el corto discurso del nuevo presidente. Además del uso reiterativo de la necesidad de la unidad, habló de la absoluta relevancia de la verdad. Después de cuatro años de mentiras y verdades a medias, Joe Biden señaló que es la verdad la que debe reinar, y eso lo aplaudieron demócratas y republicanos por igual.



Así como cuando Trump sucedió a Obama, habrá muchos cambios de política en las primeras semanas del nuevo mandatario. Ya algunas se dieron en las primeras horas cuando firmó órdenes presidenciales, como la reintegración a la organización Mundial de la Salud, una nueva política de inmigración y el rechazo al famoso muro con México, o el regreso al acuerdo climático de París.



Algunos lo considerarán positivo, otros estarán en desacuerdo con este vuelco político. Pero lo importante, es que se cumplan programas y declaraciones de las campañas. Esa es la democracia y esa es la fuerza de un sistema abierto y sincero con el electorado.



Quienes escucharon a Amanda Gorman en el evento de posesión de Joe Biden, se deben haber llevado un mensaje de optimismo.



Esta poeta, de solo 22 años, mencionó la importancia de la reconciliación después de las heridas de las últimas semanas, e igual que el nuevo presidente, hizo un llamado a la importancia de las palabras y dijo que “se puede encontrar luz al final de una época de sombra”.



También como representante de la minoría afrodescendiente, recalcó cómo el país ha cambiado al dar nuevas oportunidades y esperanzas a ese grupo poblacional. Pero central fue cuando dijo, “la democracia no ha sido derrotada”. Esperemos que haya salido reforzada. Estados Unidos y el mundo occidental lo necesitan.



Rafael Herz

Analista Internacional

rsherz@hotmail.com