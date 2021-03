La inequidad pensional

Todos los años cientos de miles de millones de pesos salen del bolsillo de colombianos de todos los estratos y son transferidos por el sistema pensional a personas de la parte alta de la distribución de ingresos.



La inequidad resultante causa preocupación a todos. Cada uno con su fórmula para remediarla. Por una parte, la inequidad nace de forma implícita, de cómo se distribuyen los recursos al interior del sistema.

Por otra, de la destinación del presupuesto general de la Nación a cubrir la financiación y pago de las pensiones, públicas y privadas. Los derechos adquiridos de la población actualmente pensionada retrasan los efectos de cualquier remedio en el corto plazo.



Los subsidios implícitos del sistema tienen su génesis en el desequilibrio entre la etapa de acumulación de cotizaciones del trabajador y la desacumulación de pensiones cuando llega la edad de retiro. En un sistema como el de Colpensiones esto se refleja en que una pensión de salario mínimo, por mencionar lo poco, por cada peso aportado por un afiliado promedio luego recibe $2,2 en mesadas pensionales. Esto se agudiza a la hora de financiar esta brecha. La fuente natural de financiación de los subsidios son los trabajadores aportantes al sistema.



La vasta mayoría de los trabajadores aportan y financian en parte las pensiones durante su vida laboral, pero ellos mismos no alcanzan las 1.300 semanas para pensionase. Sus aportes son transferidos a los pensionados a cambio de un retorno que es de 0% real.



Cuando los aportes al sistema por parte de los trabajadores no son suficientes llega la mano solidaria del Gobierno.



El éxodo de afiliados del anterior ISS a los fondos privados generó dos fuentes de pago de pensiones a cargo de la Nación. Cada vez que un afiliado ha pasado del ISS/Colpensiones a un fondo privado se lleva, primero, sus cotizaciones a futuro y, segundo, un bono pensional del Gobierno con retorno de tres o cuatro puntos por encima del IPC por las cotizaciones causadas en el pasado por más de tres años. Esto ha causado un persistente déficit de los fondos de reserva pensional del extinto ISS desde la primera parte de la década de los 2000s.



En ausencia de los fondos privados el recaudo por cuenta de cotizaciones a pensión aún cubriría todo el pago de las pensiones de Colpensiones. La factura acumulada de bonos pensionales para afiliados de los fondos privados ya superó los $20 billones pagaderos con impuestos de todos. Esta situación es compleja y así son las soluciones.



Detener esta transferencia regresiva de recursos no ocurre de un día para otro debido a que existen derechos adquiridos de los pensionados. Es casi imposible acabar o reducir los subsidios implícitos que financian sus mesadas. El punto clave es quién será el primero en verse frente a nuevas condiciones del sistema. Será una siguiente generación de pensionados la protagonista de las medidas que se adopten.



Juan Miguel Villa

Presidente de Colpensiones