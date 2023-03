La libre competencia en los servicios públicos

Uno de los logros más importantes de la Constitución de 1991 consistió en incluir en su artículo 333, el Derecho a la Libre Competencia, como un derecho de todos que supone responsabilidades. Pero la Constitución no se queda en la enunciación de este derecho, ya que establece que el Estado debe intervenir para impedir que se restrinja la libertad económica y que se abuse de la posición dominante en el mercado. Adicionalmente, el artículo 88 de la Constitución, clasifica la libre competencia como un derecho colectivo, susceptible de ser protegido por medio de acciones populares, además de la posibilidad que brinda la ley para que los particulares acumulen sus pretensiones y busquen la indemnización de sus perjuicios a través de las acciones de grupo.

Como se puede ver, la libertad económica, que también garantiza y protege la Constitución, se ve atemperada y limitada por el Derecho de la Competencia, que prohíbe adquirir posición dominante por medio de prácticas restrictivas y prohíbe a quienes disfrutan de una posición dominante, abusar de ella en perjuicio de los consumidores y del mercado. En resumen, la Constitución se aparta de una concepción de Capitalismo Salvaje y favorece un modelo de Economía Social de Mercado dentro del Estado Social de Derecho.

Ahora bien, respecto de los servicios públicos, el artículo 365 de la Constitución establece un modelo de apertura a la competencia bajo la tutela del Estado, al disponer que éstos son inherentes a la finalidad social del Estado, quien debe garantizar su prestación eficiente a toda la población. Por esto, si los particulares no quieren, no pueden o la ley no les permite prestar los servicios públicos, esta responsabilidad recae en el Estado. Así mismo, los servicios públicos están sometidos al régimen que establezca la ley y pueden ser prestados por el Estado directa o indirectamente, por las comunidades organizadas o por los particulares, siempre bajo la regulación, el control y la vigilancia del Estado, ya que está en juego la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas de todos los habitantes y en especial, de la población más pobre y vulnerable.

Durante la mayor parte del siglo pasado, Colombia y los demás países latinoamericanos aplicaron el modelo de desarrollo proteccionista, Cepalino, de sustitución de importaciones, que buscaba proteger a los productores nacionales de la competencia internacional, con el fin de que pudieran desarrollarse antes de enfrentar la competencia extranjera.

Bajo el modelo proteccionista, el Estado desarrollaba muchas actividades económicas estratégicas, tales como los servicios públicos esenciales, a través de empresas de su propiedad, a veces bajo regímenes monopolísticos o reservándose por ley ciertas actividades. En efecto, los servicios públicos se prestaban a precios políticos (a pérdida) y el Estado aplicaba la solidaridad mediante el subsidio a la oferta, con el fin de darle cobertura a la población más pobre.

En este escenario, las empresas estatales presentaban problemas crónicos de politización, ineficiencia, burocratización y desfinanciación. Como consecuencia de lo anterior, el Estado no podía generar empresas de servicios públicos eficientes y rentables, que extendieran sus redes a la población más pobre y prestaran servicios de calidad. Paradójicamente el Estado terminaba ofreciendo servicios baratos (pero de mala calidad) a personas con capacidad económica y/o influencia política.

Desde finales de los años ochenta, Colombia al igual que los demás estados latinoamericanos, cambió el modelo proteccionista por el de apertura económica y en forma concordante abrió a la competencia la prestación de los servicios públicos, con lo cual se generó una separación entre quien regula los servicios (el Estado) y quienes los prestan.

Bajo este nuevo modelo, los operadores o prestadores, que pueden ser entidades privadas, públicas o mixtas, participan en la prestación de servicios públicos en condiciones de libre competencia, bajo la regulación, el control y la vigilancia del Estado, con el fin de promover la competencia, la calidad, los niveles de servicio y sobre todo, para proteger a los usuarios.

En el sistema de competencia, los servicios públicos se prestan en condiciones de suficiencia financiera: la tarifa debe cubrir el costo más una utilidad razonable. El principio de solidaridad se aplica mediante la política de contribuciones y subsidios (se cambia el subsidio a la oferta del régimen anterior por el subsidio a la demanda), en el cual las personas con mayores recursos aportan más al sistema para lograr que la población más pobre y vulnerable pueda acceder a la prestación de los servicios públicos. El Estado debe completar los subsidios para buscar el servicio universal.

La introducción de la libre competencia a la prestación de los servicios públicos, junto con el cambio del sistema del subsidio a la oferta por el del subsidio a la demanda, transformó el panorama de los servicios públicos en Colombia y dio paso a entidades prestadoras viables financieramente y más eficientes, que lograron expandir notablemente la prestación de los servicios, en especial a la población más necesitada.

Este cambio no ha estado exento de problemas, pero ha generado resultados positivos durante los últimos treinta años en los servicios de salud, de telecomunicaciones y en los servicios públicos domiciliarios.Volver a la estatización de la prestación de los servicios públicos sería un error histórico, que nos devolvería nuevamente al círculo vicioso de la politización, ineficiencia, burocratización y desfinanciación. Se debe mantener el principio de la libre competencia económica en la prestación de los servicios públicos, en especial, en los que tengan un mayor impacto en la calidad de vida de los colombianos.

Alfonso Miranda Londoño

Director del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Cedec. Socio de Esguerra Asesores Jurídicos.