La otra brecha digital

En América Latina solemos hablar de brechas. Las hay de género, ingresos, conectividad y un largo etcétera. Sin embargo, la brecha en medios digitales no es tan mencionada pero representa una ventana de oportunidad enorme para las personas, la sociedad, y la economía.

Las empresas no compiten hoy como lo hacían hace 20 años. Mudaron su ‘campo de batalla’ al mundo digital. Según Statista, el gasto en publicidad digital durante el 2021 en la región fue de 10.300 millones de dólares, cinco veces la cifra de 2013. En esta competencia digital, se pelea no solo el reconocimiento, sino también la comodidad, trazabilidad, y simpleza del consumo en línea.



El ecommerce se disparó en la región con la llegada de la pandemia, al igual que todos los servicios digitales.



En Colombia, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, en todo 2021 se transaccionaron cerca de 40 billones de pesos por ese medio. El valor de las ventas en línea se triplicó si comparamos el mes de junio de 2019 al de 2022. Y sin embargo, el porcentaje de pagos digitales sobre el total de ventas que hizo el comercio al por menor alcanzó su punto más alto en abril de 2020, cuando llegó solamente al 7,6% -hasta hoy, ese sigue siendo el récord. En marzo de este año, la cifra no llegó a la mitad (3,6%).



A pesar de representar el 98,1% del empresariado del país, los emprendedores y comercios más pequeños siguen sin alcanzar a sus contrapartes grandes en materia de cobro digital.



La participación mayoritaria de las ventas en línea corresponde a las grandes compañías con acceso a métodos de pago digitales. Ni siquiera en el momento en el que el ecommerce le estaba salvando el día a la mayoría de los que seguían en pie, los microempresarios y pequeños comerciantes superaron el 10% de pagos a través de métodos online.



Tradicionalmente, solo las empresas grandes podían afrontar la inversión necesaria para digitalizarse, completar los procesos burocráticos para poder aceptar tarjetas, y mantener un capital de trabajo suficiente para esperar los cobros en su cuenta. Pero la participación en el comercio electrónico ayuda a las empresas de cualquier tamaño casi por igual.



Debemos trabajar para que las barreras de entrada a la digitalización sean cada vez menores. Desembolso inmediato, herramientas digitales de bajo costo, y procesos simples de alta, hoy pueden ser realidades para cualquier comercio.



Entre los planes económicos que se están poniendo en marcha hacia el fomento y apoyo a la economía popular, es deber de todos los jugadores del sector financiero - nuevos e incumbentes- seguir facilitando soluciones para que la digitalización de los métodos de cobro esté al alcance de todos.



Y que esta no sea una brecha más en la lista de nuestra región.



Maia Eliscovich Sigal



VP regional de Ualá Bis.