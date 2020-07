La pandemia aceleró proceso de transformación digital en el país

De repente estamos experimentando una nueva normalidad. En todo el mundo, la pandemia de Covid-19 nos ha colocado en una realidad muy diferente, nos ha obligado a adaptar los hábitos diarios y a buscar otras formas de trabajar, comunicarnos e incluso divertirnos. Las escuelas y universidades cerradas, los viajes cancelados, las aglomeraciones prohibidas, entre otras limitaciones, dejaron muy en claro que la Transformación Digital nunca ha sido tan prioritaria como lo es ahora.



De hecho, el coronavirus ha actuado como un catalizador, acelerando el proceso de transformación digital en todos los aspectos de nuestras vidas. Pensando en el mercado laboral, las empresas se vieron obligadas a adaptarse a la oficina en casa y revisar sus modelos de negocio prácticamente de la noche a la mañana, mientras que, a nivel personal, transformamos nuestros hogares en estaciones de trabajo remotas y nos vimos obligados a revisar nuestras relaciones comerciales, ingresando al comercio electrónico de una vez por todas.



Pero quizás el ejemplo que más representa el avance de la Transformación Digital es en Educación. La EAD (Educación a Distancia) ha demostrado al mundo que puede remodelar los estándares de los estudiantes que hemos experimentado en los últimos siglos, permitiendo el acceso a distancia y superando el estigma de la calidad de los cursos a distancia, además de difundir el conocimiento y la información en todo el mundo.



De hecho, las herramientas actuales nos permiten eliminar algunas de las barreras que nos retenían a los viejos hábitos. Ya tenemos un software que puede evaluar la productividad de una colaboración a distancia o aplicaciones que garantizan que el contenido de calidad llegue al alumno, incluso fuera del aula. Incluso la capacitación corporativa comenzó a realizarse en línea, a través de contenidos y portales bien producidos para preguntas que garantizan la interacción y el aprendizaje del usuario. Otro punto positivo es la disminución de los costos relacionados con la logística y la organización, que pueden eliminarse.



Y eso nos lleva a pensar en el hecho de que este proceso de transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Cuando se trataba de la transformación digital, siempre nos enfocamos en el mañana, pensando en las tecnologías por venir y las pruebas infinitas que podríamos ejecutar, de manera estructurada, para implementar estas soluciones que cambiarían nuestra rutina tal como la conocíamos. La verdad era algo diferente sin otros "mañanas" para llevar a cabo las pruebas, nos vimos obligados a usar lo que teníamos a nuestra disposición y descubrimos que era suficiente para lograr un progreso significativo en varios frentes.



Todavía estamos al comienzo de este cambio, y tan importante como decidir a dónde quiere ir es, cómo llegamos allí. Estamos utilizando las herramientas de hoy para hacer posible el mañana, pero necesitamos trabajar y desarrollar una infraestructura que sea suficiente para respaldar estos avances y hacer que esta realidad sea tangible. Si antes el contenido se mantenía solo en los servidores de las empresas, ahora la información viaja entre los hogares y los entornos corporativos y este tipo de tráfico requiere conexiones más estables, rápidas y completas.



Esta necesidad coloca la fibra óptica como una parte fundamental de la transformación digital, sin ella, no podremos avanzar en este modelo de transformación, o lo haremos de manera no inclusiva. Si la fibra se restringe a una porción mejor regada de la población, no habrá una transformación real. La realidad del cambio radica en su inclusión por todas las partes de la sociedad, garantizando el acceso para todos. Y ese hecho requiere fibra en todos los hogares.



Con la ruptura de esta barrera, una cosa es segura: El Covid-19 cambió las reglas del juego y no habrá retrocesos en las casas ya avanzadas. Si la digitalización alguna vez fue una ventaja para algunas empresas e industrias, ahora se ha vuelto esencial. Nuestro papel como guardianes de esta transformación, es proporcionar la infraestructura necesaria para que la democratización de la información se convierta en una realidad en nuestro país.



Tadeu Viana

Director de ventas para América Latina y el Caribe de Corning Corporation