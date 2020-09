La razón por la cual mercados y economía van en direcciones opuestas

La Iatrogenia, también conocida por yatrogenia, como palabra origina como un neologismo medico en el idioma inglés (Iatrogenic), con su raíz Iatro que significaba curandero en griego.



La iatrogenia es una condición adversa inducida en un paciente por los efectos lesivos de un tratamiento. El concepto es entendido desde el tiempo del código mesopotámico de Hammurabi, en donde se estipulaba “no hacer daño al enfermo”.

Este concepto que es fácil de entender desde el punto de vista médico, es rara vez usado en otras disciplinas. Un ejemplo puede ser las antiguas sangrías, las cuales eran procedimientos usados hasta el final del siglo XIX en donde se extraía una gran cantidad de la sangre de un paciente con la creencia de que estaba infectada y se tenía que cambiar. Este tratamiento acabo con la vida de muchas personas, incluyendo la de George Washington.



Desde un punto de vista económico, se conoce el efecto cobra, este es un intento de solución a un problema cuando esta solución lo empeora. El ejemplo que inspiro el nombre de este efecto fue una infestación de cobras en la India, el gobierno indio decide pagar recompensas por cada cabeza de cobra que se traiga. Los pobladores al ver la recompensa económica, deciden criar culebras aumentando aún más la población de estas.



El gobierno es forzado a eliminar el incentivo económico e India termina con más cobras que si el gobierno no hubiera tomado esta iniciativa, un ejemplo perfecto de iatrogenia. Para no ir más lejos, en Colombia los famosos falsos positivos, en donde se recompensaba a militares por bajas del enemigo en combate, estos incentivos generaron la muerte de civiles inocentes.



Todos estos son ejemplos de iatrogenia, donde la cura es peor que la enfermedad, pero los efectos no los vemos por un tiempo.



Actualmente estamos presenciando un colapso económico acompañado con un nivel histórico en el precio de las acciones cotizadas en bolsa, una relación dificil de entender. Otro efecto es un aumento en la demanda por finca raíz.



Acorde a la firma Black Night Inc el trimestre de abril a junio vio un récord en el valor en préstamos para compras de finca raíz en el mercado norte americano. ¿Uno se podría preguntar, como es posible esto en medio de una pandemia que ha generado un colapso en la economía mundial? La respuesta radica en la iatrogenia por las medidas de los bancos centrales.



Para recordar cuando la crisis de 1929 empieza y se convierte en una depresión económica la base monetaria disminuyo en un 30%, esto adicional a la cantidad de quiebras de bancos que entre 1930 y 1933 era prácticamente semanal, esto generaba la perdida de los depósitos de los ahorradores.



A diferencia, esta crisis ha sido acompañada por una cantidad sin igual en la cantidad de creación de nuevo dinero, en donde en vez de bajar la base monetaria, está ha aumentado más del 20% en dólares.



Recordemos que el balance de la Fed ha aumentado en más de tres billones (trillones en nomenclatura anglosajona) en los últimos meses, esto acompañado con el dinero creado por los demás bancos centrales se llega a casi siete billones de dólares. Si sumamos el déficit de los gobiernos que será monetizado por sus bancos centrales, se llegara a una cifra de 15 billones al final de diciembre de dinero que será creado.



Para poner en contexto esta cifra, es casi dos veces el valor de todo el oro que existe minado. Es un monto astronómico, pero en estos montos el adjetivo astronómico se queda pequeño, ahora, para contextos con números grandes los tendremos que llamar “económicos” en vez de “astronómicos”.



El problema no radica en que los bancos centrales actúen, es esencial que lo hagan para evitar una depresión deflacionaria, el problema radica en la magnitud de sus acciones, para un dolor de cabeza una pastilla funciona bien, no una cirugía a cabeza abierta.



La relaciones que entendemos entre dinero, producto interno bruto y precio de activos deja de funcionar si el dinero en circulación puede ser creado en magnitudes económicas (en vez de astronómicas), lo que creemos que tiene sentido ya no empieza a tener y empezamos a ver relaciones nunca vistas antes como: desempleo en niveles históricos acompañado de niveles máximos en las acciones y propiedad raíz; colapso del PIB acompañado con incrementos sustanciales en el precio de materias primas como el cobre, plata, zinc entre otros.



Las relaciones que entendíamos se pierden y esto es importante entenderlo. Lo único claro es que el valor del dinero se ha perdido contra prácticamente cualquier otra clase de activo.



Los doctores (bancos centrales) están atendiendo un paciente (la economía) con una cura (bajos tasas de interés acompañados de un incremento enorme en la base monetaria) creyendo no iban a haber efectos secundarios.



Estos efectos ya empiezan a verse en la gran inflación en activos, en donde lógicamente se tiene que buscar un refugio de la pérdida de valor del dinero, pero esto trajo especulación, comportamientos exuberantes en los mercados, la creación de empresas zombi y una disparidad aun mayor entre dueños de activos con los que no los tienen.



¿Ahora el siguiente posible efecto es inflación y esta solo se puede atacar aumentando las tasas de interés y disminuyendo la oferta monetaria, como será el efecto de la economía si los bancos centrales tuvieran que reversas sus políticas actuales por presiones inflacionarias?



Podríamos quedar con una depresión deflacionaria mucho peor que si estos no hubieran actuado en primer lugar, como le paso al gobierno indio con las cobras, es un momento sin precedentes, lo único que se puede decir con seguridad es que relaciones que pensábamos no posibles seguirán ocurriendo a medida que los bancos centrales continúen con sus experimentos keynesianos sin tener en cuenta los peligros de estas.



Jean Philippe Tissot

Inversor de valor