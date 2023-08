Malcolm Deas (1941-2023)

Aún me intriga conocer las circunstancias que llevaron al historiador Malcolm Deas a viajar a Colombia en 1963.



Malcolm no fue un estudiante común en Oxford. Un año antes, había superado el célebre y complejo examen de ingreso como prize fellow de All Souls College, una hazaña que no lograron otras mentes privilegiadas como H.L. Hart.

En la primera mitad del siglo XX, el Reino Unido mostraba poco interés académico en América Latina. Solo tras la revolución cubana se fundaron algunos centros de estudios para comprender la región, entre ellos el Centro de Estudios Latinoamericanos de Oxford, que Malcolm lideró durante varios periodos.



En el contexto de la Guerra Fría, el college de St Antony’s, donde Malcolm fue profesor, tenía fama de ser un centro de espías. Dudo que Malcolm haya sido uno de ellos.



Sin embargo, su vida en la agitada Colombia de la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI resulta igualmente interesante, y su legado es aún más significativo.



Malcolm llegó a comprender Colombia como pocos. Enseñó el valor inmenso de descripciones rigurosas, pero también amenas, de temas específicos, adecuadamente contextualizados.



Esto contrastaba notoriamente con los lugares comunes, las generalizaciones y los escritos tediosos que tan a menudo encontramos en nuestro medio. Un magistral ejemplo de su estilo es la descripción del funeral del escritor Jorge Isaacs.



Sobre la prosa de Malcolm, el expresidente López Michelsen afirmó que tenía “mucho de la agilidad periodística de Hemingway o de Truman Capote por la admirable expectativa que preside a la totalidad del relato”.



El inmenso valor de sus ensayos radica, además, en que en el contexto colombiano “raras veces se encuentra una pluma menos comprometida con una u otra causa”.



A pesar de seis décadas de travesía por la historia colombiana, como observador y protagonista, Malcolm nunca perdió su fuerte acento inglés. Pero siempre acompañó su wit británico con nuestro lenguaje coloquial. Los “colombianos son muy jodidos” le oí decir en un seminario en Oxford.



Sus contribuciones a la sociedad colombiana y a la academia fueron reconocidas, entre otros, con la Cruz de Boyacá y la Order of the British Empire.

Colombia encontró en Malcolm un ciudadano ejemplar. Como propone Posada Carbó, uno de sus más destacados alumnos, en La Nación Soñada (2006), para construir un mejor futuro, nuestro país necesita tener una sana y bien fundada autoestima colectiva.



Frente al fatalismo dominante, creo que el meticuloso trabajo de Malcolm nos ha permitido reconocernos mejor, contarnos una historia más justa, en fin, mirarnos al espejo con más respeto.



Julián López Murcia

PhD (Oxford).