Las mujeres en la historia de las empresas en Colombia

La composición del empresariado en Colombia ha cambiado en los últimos 30 años. De acuerdo con el artículo recién publicado por Andrea Lluch y Carlos Dávila en Business History Review, el tejido empresarial es hoy más diverso y equitativo de lo que era hace unas décadas.

Según su investigación, las mujeres jugaron un rol crucial en construir esa heterogeneidad. Que en Colombia haya cada vez más espacios para que las personas que tienen la capacidad de identificar una oportunidad, asumir riesgos, organizar recursos y emprender puedan hacerlo, sin importar su género, su identidad o dónde nacieron, es, a todas luces, una gran noticia. Sin embargo, como en toda buena noticia, tiene un gran pero: todavía falta mucho por hacer.



Hasta el momento, no conocemos el rol de las mujeres en el desarrollo empresarial de Colombia porque a pesar de ser un campo con investigadoras extraordinarias, el foco ha estado en otra parte. De hecho, el artículo de Lluch y Dávila es el primero del campo sobre un tema de género en Colombia que se publica en una revista de ese nivel.



Si bien el principal reto para conocer el rol de las mujeres en la historia empresarial es de acceso a fuentes, la mejor forma de comenzar a cerrar esta brecha es hacernos mejores preguntas. Por ejemplo, sabemos que al igual que en EE. UU., la tenencia de los libros contables de las empresas familiares se volvió una tarea de las mujeres en el siglo XX.



En la mayoría de los casos, quienes llevaban las cuentas de los transportadores de este país en el auge de las carreteras eran las parejas o las hijas de quienes conducían los camiones. Ellos ponían la cara frente al cliente, pero ellas eran dueñas del cuaderno. De hecho, en la universidad en la que trabajo, Contaduría es una de las pocas carreras en las que la mayoría de los estudiantes son mujeres.



También, sabemos que las hijas de los grandes arrieros de finales del siglo XIX fueron pivotes en convertir el capital que amasaron sus padres en el comercio de café y de bienes alrededor de las minas, en proyectos industriales a pesar de haber tenido un trato de segunda categoría en los testamentos, como lo ha encontrado Mónica Gómez explorando los archivos de Alejandro Ángel Londoño.



Finalmente, sabemos que las relaciones laborales en las primeras empresas industriales fueron problemáticas y que, por ejemplo, en las textileras en Medellín a principios de siglo XX los valores católicos definieron una relación particular, y por lo demás, opresiva, en la que la virginidad de las trabajadoras definía en qué se podían desempeñar.



Como estos tres de cosas que sabemos pero no hemos terminado de comprender a fondo, hay muchas más preguntas, pasando por supuesto por entender las particularidades de esas empresarias exitosas que fundaron y lideraron empresas que todos conocemos y cuyos nombres celebramos cuando hablamos de inclusión.



Comprender de verdad la historia empresarial de Colombia, pasa por estudiar con más profundidad el rol de las mujeres y por asumir la deuda pendiente que tenemos las personas que nos hemos dedicado a este campo con el género.



Cristina Vélez Valencia

Decana Escuela de

Administración, EAFIT

PhD en Administración