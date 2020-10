Latinoamérica entre Trump y Biden

En temas como la lucha contra Covid-19, el cambio climático, la reactivación de la economía doméstica, o libertades individuales, existen notorias diferencias entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos.



Y ¿en cuánto a su visión de América Latina? Ni una sola vez, en sus casi cuatro años de mandato, Donald Trump ha realizado una gira por América Latina. Solo viajó a Buenos Aires con motivo de la cumbre del G-20. En contraste, Barack Obama hizo 15 viajes a distintos países latinoamericanos, incluido Cuba. Esto es una muestra del poco interés de la presidencia de Trump por la región.



La agenda de Trump hacia América Latina ha estado centrada en la seguridad con temas como migraciones y narcotráfico, los que han alcanzado dimensiones de política interna para Estados Unidos. Y si bien el voto latino en Florida es crucial, eso también es política doméstica, no política internacional. América Latina no ha sido tema de debate electoral. ¿Entonces, qué puede esperar América Latina tras las próximas elecciones presidenciales estadounidenses? Si gana Trump va a seguir una política coercitiva, como en el caso de México con los aranceles, y dura hacia Cuba, y una menor relevancia relativa de toda América del Sur. Con Biden podría haber un ligero cambio en el enfoque. Él ha hablado de ayudar económicamente a los países latinoamericanos e idear planes conjuntos de desarrollo para evitar las migraciones masivas. También tratará de tener una relación más flexible con Cuba.



Probablemente, de ganar el candidato demócrata, habría un mayor compromiso con la defensa de la democracia. Va a haber un interés de proyectar la imagen de país que vuelve a plantearse en nombre de los derechos humanos. Pero lo anterior, como se reflejaría en los aspectos de comercio y política económica? Los republicanos suelen ser más abiertos al libre comercio que los demócratas, aunque Trump no es un buen ejemplo. Es difícil vislumbrar algún tipo de cambio, gane quien gane. Si sale Biden, se tendrá el típico proteccionismo demócrata con los argumentos del medio ambiente y los derechos laborales, y si gana Trump continuará el proteccionismo geopolítico con “America First”.



Hay un determinante más estructural que va a incidir en la relación de Estados Unidos con América Latina en el mediano plazo, ya sea con Biden o Trump, que es el tema China. Latinoamérica está cobrando interés para EE. UU. debido a la competencia estratégica global con China, que tiene un componente geopolítico clave en esta región que ha sido hegemonía de Estados Unidos. Es la primera vez que tiene la competencia de un gigante internacional y no se va a quedar de brazos cruzados. América Latina recobra algún papel mínimo en la agenda estadounidense porque China avanza.



Pero esto se dará en mediano plazo y dependiendo de los vaivenes de la política exterior China. A pesar de los grandes desafíos que enfrenta la región latinoamericana ante las crisis políticas y sociales, y una creciente fragmentación, no deberían esperarse muchos cambios. Esto tiene que ver más con la irrelevancia de la región para EE. UU. que con la similitud entre los candidatos.



Rafael Herz

Analista Internacional

