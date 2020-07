Legado: Pablo Navas Sanz de Santamaría

La Asociación del London School of Economics and Political Science (LSE) en Colombia entrega cada dos años el Premio LSE al Conocimiento a una persona que haya permitido que miles de colombianos hayan accedido a un nivel superior de educación, y por lo tanto generar un mayor desarrollo para el país.



El Premio LSE al Conocimiento 2019-2020 se le otorgó al señor Pablo Navas Sanz de Santamaría como reconocimiento a su compromiso a lo largo de su vida en la educación. El señor Navas fue vicerrector del Colegio San Carlos, miembro Fundador del Colegio Los Nogales, Gestor de la Asociación Alianza Educativa (entidad que administra 5 colegios públicos en concesión en Bogotá), miembro del Consejo Superior de la Universidad de los Andes de 1983 al 2011 (varias veces su Vicepresidente y Presidente entre 1997 y 2003) y rector de la Universidad de los Andes de 2011 al 2019.



El señor Navas hizo una magnífica labor como rector de la Universidad. Según la edición 2019-2020 del ranking de la firma inglesa Quacquarelli Symonds (QS), la Universidad ocupó el puesto 234 a nivel mundial y el cuarto entre las universidades latinoamericanas.



El ex rector de la Universidad impulsó “La Triada”, una alianza entre la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Tecnológico de Monterrey de México y la Universidad de los Andes. Estas universidades privadas de América Latina se unieron para desarrollar un sistema de colaboración disruptiva. También decía “las personas con capacidades están distribuidas de manera equitativa en nuestro país, pero las oportunidades no”. Esto lo llevó a orientar gran parte de su labor a desarrollar programas de inclusión social. Impulsó “Ser Pilo Paga”, “Pa’lante Pacífico” y “Quiero Estudiar”. Estas iniciativas tienen que ver con su compromiso de ofrecer oportunidades a los más sobresalientes, independientemente de su capacidad económica.



Al recoger testimonios de miembros del Consejo Directivo de la U. de los Andes, del rector del Colegio los Nogales Camilo Camargo, del exministro de Salud, Juan Pablo Uribe, y del ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, todos afirman que el señor Navas deja un mensaje profundo sobre la responsabilidad social de una educación incluyente.



Esta responsabilidad se convierte en una oportunidad social. A través de la historia las personas más sobresalientes han mejorado las condiciones de vida de la humanidad. Estas personas han descubierto, inventado, innovado, diseñado, liderado e inspirado en todas las disciplinas. Hoy dependemos de personas sobresalientes para superar cada etapa de esta pandemia en el campo de la salud, economía, entre otras.



El legado del señor Navas se centra en ofrecer una mejor educación a estudiantes sobresalientes en todo el país, independientemente de sus condiciones económicas. Los países más desarrollados han estructurado una política pública de inclusión social en la educación. Una sociedad que condene a los pobres a seguir siendo pobres no progresa. Y una sociedad que no ofrezca oportunidades a los más sobresalientes está condenada al fracaso.



Hernán D. Cadavid

Expresidente Asociación Exalumnos del London School of Economics