Les doy la bienvenida al mundo de ‘todo como servicio’

Le preguntamos a 14 mil personas sobre su relación con el trabajo después de la pandemia: 9 de cada 10 dijeron que el éxito tiene un nuevo significado para ellos y que ahora priorizan el equilibrio entre la vida laboral y personal. ¿Cómo llegamos a un consenso tan grande? Creo que esa resignificación ya venía dándose por la incorporación de la tecnología, que facilita formas de integrar nuestras actividades e intereses.

Cuando era chico, estudiar y trabajar representaban el sacrificio necesario para alcanzar el sueño de la adultez: la casa propia. Pero esa percepción está cambiando rápidamente. Hoy tener no es tan importante como acceder. Hacer, viajar, disfrutar y vivir explican mucho mejor nuestro éxito que el auto estacionado en un garaje.



Una tendencia que se destaca en las previsiones de Forrester Research para este año es que el 80% de los consumidores verá el mundo completamente digital. Esto significa que esperan que las empresas les ofrezcan una experiencia de cliente digital exitosa y sostenible.



A paso firme, el mundo está pasando del paradigma de la propiedad (tener) al del acceso (experimentar). Así el formato de ‘producto como servicio’, una reversión del clásico alquiler, está llegando a sectores inimaginados. Hoy vemos cocinas como servicio, granjas solares como servicio, viñedos como servicio.



Esta tendencia obliga a las empresas a repensar sus estrategias para ofrecer a sus consumidores lo que están necesitando. La capacidad de respuesta al cambio es la clave para la supervivencia de los negocios. Y, frente a este panorama, la tecnología se convierte en el principal aliado. Porque, así como ya casi nadie aspira a comprarse el mismo automóvil que el vecino, ninguna empresa quiere la misma aplicación de negocios, sino una versión customizada.



¿Tendría sentido ir a jugar al tenis con sandalias? ¿O de vacaciones a la playa con borceguíes? Creo que todos coincidiremos en decir que no. Porque el calzado ha evolucionado para ofrecernos una opción ideal casi para cualquier contexto y algo parecido está pasando hoy en la industria tecnológica.



No existe tecnología que sirva para todos por igual, cuando se trata de aplicaciones. Las herramientas que una compañía farmacéutica necesita para poder ofrecer nuevos tratamientos al mercado, por ejemplo, no son las mismas que las que requiere una empresa de servicios públicos para alcanzar sus objetivos de descarbonización.



En los últimos años ha cambiado radicalmente la forma en que consumimos y hacemos negocios, obligando a las empresas a transformarse de manera acelerada y ejecutando en semanas proyectos antes planificados a cinco años. Innovación, redefinición de paradigmas y adaptación a cambios inesperados, ¿estamos realmente preparados para un mundo de ‘todo como servicio’?



ADRIÁN DURÁN

Vicepresidente senior de Aplicaciones e Industrias para Oracle A. Latina.