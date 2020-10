Coalición por la justicia en aplicaciones

En los últimos meses ha tomado fuerza en Estados Unidos el único tema en que los demócratas y los republicanos están de acuerdo: El posible caso antimonopolio (antitrust) por el creciente dominio del mercado de Facebook, Google, Amazon y Apple junto a posibles prácticas restrictivas de la competencia y de los consumidores denunciadas por diferentes sectores.



Los representantes de estas empresas atendieron una audiencia en el Congreso de Estados Unidos por este tema hace unas semanas.



Desarrolladores de aplicaciones muy conocidas como Spotify, Basecamp, Match, Epic Games, Tinder, Blockchain y Hinge se unieron en una asociación sin ánimo de lucro: “La Coalición por la Justicia de las Aplicaciones” (En inglés: “The Coalition for App Fairness”) que busca oponerse a las restricciones y altas comisiones en las tiendas de aplicaciones (App Stores) de Apple y Google que dificultan a otras empresas comercializar sus aplicaciones a través de dichos sitios.



El mercado de los celulares se ha concentrado en Apple y Android con el dominio de Google. Ambas tienen posición dominante en el mercado mundial de los teléfonos inteligentes.



La coalición considera que Apple y Google están abusando a través de tarifas prohibitivas que implican el pago del 30% de las ventas y el desarrollo de aplicaciones propias rivales.

La tienda de las aplicaciones fue introducida hace 12 años por Apple. Al principio, esos sitios no competían con los desarrolladores y no tenían ventas tan altas. El año pasado, Apple obtuvo en el App Store un trillón de dólares…



La multinacional sigue descontando el 30% de los desarrolladores, quienes a su turno manifiestan que Google y Apple crean aplicaciones propias que compiten con las de estos empresarios, lo que pone en peligro su viabilidad pues los productos propios no tienen que pagar este 30% en sus tarifas y a los desarrolladores les toca aceptar la imposición de este sobreprecio al usuario final.



En el mercado de las aplicaciones, Spotify fue el primero en demandar a final de agosto. Spotify sostiene que tuvo que incrementar su suscripción mensual en Estados Unidos para poder pagar el 30% sobre sus ventas a Apple. Apple creó “Apple Music” cobrando a sus usuarios una tarifa menor a la de Spotify.



Por su parte, Spotify renunció a estar en la tienda de Apple para poder competir con la tarifa de Apple, obligando a los usuarios a bajar la aplicación desde el website de Spotify. De la misma manera, Apple prohibió a Spotify anunciar a la aplicación como una aplicación de IPhone. Por lo tanto, Spotify se considera muy afectado con la competencia de Apple desarrollando un producto similar y la tarifa del 30% por usar el “App Store”.



Analizando el contexto, esta saga de las empresas de tecnología tiene un considerable impacto en la economía y en el futuro del emprendimiento. Las empresas de tecnología surgieron en un esquema de democracia y libre competencia que les permitió desarrollarse y florecer. Es esencial para el ecosistema de emprendimiento que estos casos se resuelvan y exista claridad sobre la forma en que estos mercados deben regularse garantizando el acceso a las nuevas tecnologías.





Liliana Rodríguez Retamoso

Abogada, árbitro, especialista en derecho comercial.