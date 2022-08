Lo que viene para comercio e industria

No hubo mucha empatía entre la comisión de empalme del gobierno Petro y el capital. El nuevo gobierno buscará inversión extranjera “intensiva en mano de obra”; le pondrá freno a la negociación del TLC con los Emiratos Árabes, exportadores de capital; buscará renegociar los tratados de protección de inversión, que son un incentivo para la importación de capital.

El empalme no vio con buenos ojos la OMC pues para los ideólogos de Petro lo que se negocia en su seno es para beneficio de las multinacionales. Cuando les mencionaron la aprobación pendiente en el Congreso del acuerdo OMC sobre prohibición de subsidios a la pesca, y la demanda en curso de la UE contra el país por aranceles a las papas fritas de Bélgica y Holanda y el “riesgo de sanciones comerciales”, encendieron las alarmas. Este será el primer gobierno que no empezará haciéndose la pregunta de cómo aprovechar los TLC vigentes. Los TLC son vistos como depredadores de la industria y la agricultura colombiana, por lo cual el gobierno Petro buscará renegociarlos. El Ministro de Comercio aprenderá rápidamente que no hay almuerzo gratis, que todo tiene costo.



Se creará una comisión de evaluación de la política comercial. Seguramente le formulará recomendaciones al ministro sobre cómo “incorporar las cadenas de valor globales de bienes y servicios de exportación”, cómo “insertar a Colombia en los mercados internacionales” de manera diferente a la suscripción de acuerdos de libre comercio, cómo se “sustituirán las exportaciones minero energéticas” que son 50% del total, cómo “se sustituirán las importaciones de alimentos para fortalecer la soberanía alimentaria” sin restringir las importaciones de maíz, lácteos, trigo, cebada y pollo.



Sólo hay un país que aparece con nombre propio en el informe de empalme: China, campeón mundial del dumping. Se revisarán las relaciones de intercambio y se profundizarán relaciones bilaterales ¿Habrá TLC con China?



El énfasis en la inserción de Colombia en los mercados internacionales y en la internacionalización de la economía se pone en la profundización de las relaciones con Latinoamérica. Ya contamos con TLC con todos sus países, excepto con Cuba y Panamá.

El cambio va a ser, entonces, privilegiar el relacionamiento sur-sur sobre el relacionamiento norte-sur. Chile será como el hermano de leche de Colombia en los organismos internacionales.



En cuanto a la industria, la creación del ministerio de industria aumentará la participación de este sector en el PIB, para lo cual se esperan las recomendaciones de la ‘misión de industrialización’ que se creará. Se lanzará el proyecto llamado ‘misiones de reindustrialización’, para lo cual se recomienda contratar a Mariana Mazzucato.



Habrá cambio de marca país: se pasará de ‘Colombia es pasión’ a ‘Colombia potencia mundial de la vida’. Este cambio de marca es compatible con la búsqueda de ‘la paz total’. El gobierno Petro sabe bien lo que quiere en materia de comercio e industria, pero no cómo conseguirlo. Para ello convocará comisiones de sabios.



Diego Prieto Uribe

Experto en comercio exterior.