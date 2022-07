Los impuestos que nos merecemos

Una de las causas fundamentales de la inequidad en Colombia es que la presencia del Estado, sumando impuestos y gasto, termina generando un efecto nulo en términos de progresividad. El mal diseño de los impuestos y el piélago de exenciones lleva a que el sistema tributario replique la desigualdad en Colombia en lugar de contrarrestarla. Corregir esto debe ser prioridad absoluta de la próxima reforma tributaria.

Comencemos por el impuesto a la renta de empresas. Hay consenso en que las más de 250 exenciones tributarias existentes afectan la competencia y no generan efectos positivos palpables sobre el desempeño empresarial. No obstante, que una reforma analice una a una estas exenciones para eliminarlas puede llevar a su inviabilidad técnica y política. Una manera más expedita, sencilla y efectiva es modificar la naturaleza del impuesto, para que en lugar de considerar la Renta Líquida Gravable se aplique directamente sobre las utilidades comerciales, incluso con una tarifa menor (24%) pero sin ningún tipo de exención, como se hizo en 2012 con el CREE. Mención especial merecen las Zonas Francas, que otorgan beneficios vitalicios por ubicación geográfica: representan un modelo fracasado de internacionalización, al representar menos del 7% de las exportaciones totales, y deben ser eliminadas.



El núcleo de una reforma exitosa debe ser la renta a personas. Se ha demostrado que el peso de este impuesto, el de efecto más progresivo, es mucho menor que el observado en sistemas exitosos. Acá es importante encontrar la fórmula para que la tasa efectiva de tributación no caiga de manera estrepitosa para los millonarios (top 1% de ingresos) y aún más para los billonarios (top 0,1% de más altos ingresos) como sucede hoy en día, para lo cual es necesario depurar bienes a nombre de empresas que pertenecen a personas. Esto se podría complementar con un impuesto al patrimonio de base tributaria más amplia y tasa progresiva, y la introducción de un impuesto a herencias y donaciones siguiendo la tendencia reciente de América Latina.



No obstante, quizás el impuesto que más necesita Colombia es de carácter territorial: el predial. La acumulación de grandes extensiones de tierra de vocación agrícola para uso extensivo ha sido una de las grandes causas del conflicto interno. La solución correcta no es expropiar, sino hacer pagar un impuesto con tasa progresiva dependiendo del tamaño y la vocación de la propiedad. Para esto, es instrumental tener una medición pertinente del territorio colombiano a través del tan mencionado pero poco desarrollado catastro multipropósito, cuya cobertura apenas avanzó en este gobierno.



El IVA también presenta varias ineficiencias, pero es claro que en Colombia es prioritario abordar la inequidad antes de tocar un impuesto que afecta a toda la población. El nuevo gobierno parece haber puesto el énfasis donde realmente está el problema, ojalá la próxima reforma tributaria no se vea permeada por intereses privados, sino que realmente prime la equidad y el bienestar general.



David Forero

Investigador de Fedesarrollo

dforero@fedesarrollo.org.co