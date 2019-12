Marchas y Pacto Social

El Estado del Bienestar y la búsqueda común de una sociedad más igualitaria e incluyente surgió en la Europa de la posguerra luego del cataclismo de dos guerras mundiales y frente a la amenaza del comunismo.



Las protestas en Colombia, como en Chile y otros países de América Latina tienen un elemento común: el llamado a un nuevo pacto social, una especie de Estado del Bienestar del siglo XXI en América Latina que reduzca las desigualdades y mejore la calidad de los bienes y servicios públicos para los ciudadanos.

Un mejor Estado en una sociedad más equitativa para que la gente tenga una mejor y mayor calidad de vida. Ese Estado del Bienestar del siglo XXI puede ser, probablemente, el mejor antídoto contra los populismos y los extremismos, tanto de derecha como de izquierda.



Colombia tuvo, con la Constitución del 91, un pacto social que permitió llegar con más bienes y servicios sociales a la mayoría de la población, lo cual se reflejó en un incremento considerable de las coberturas educativas, de salud y de servicios públicos.

Este pacto, a pesar de todos los problemas, ha sido central para reducir la pobreza y ampliar la democracia hacia una sociedad plural y diversa.



Pocos son conscientes de que ese pacto implicó duplicar el tamaño del Estado, el cuál pasó, como proporción del PIB, de 12% a 22%, en un espacio de menos de una década.



De otro lado, se hizo sin que los ingresos fiscales aumentaran proporcionalmente, lo que llevó a una crisis fiscal sin precedentes a finales del siglo pasado. La lección de los costos de los desequilibrios fiscales y macroeconómicos la aprendimos dolorosamente y se requirieron varias medidas, tanto por el lado de los ingresos como del gasto, y el desarrollo de una institucionalidad para proteger la estabilidad fiscal y macroeconómica que se recuperó desde principios de este siglo.



Las demandas ciudadanas que se han expresado en las protestas reflejan, en buena medida, las aspiraciones de esas nuevas clases medias que pasaron del 16% al 33% de la población en los últimos 15 años.



Son también y quizás mayoritariamente, las aspiraciones de esa población que escapó de la pobreza pero que permanece en una situación de vulnerabilidad, que aún no se consolida como clase media y en cambio presenta riesgos de volver a caer en situación de pobreza.



Colombia necesita un nuevo Pacto Social que no es una nueva Constitución sino un desarrollo de la Constitución del 91. Ese Pacto Social debe responder a las demandas para mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos y sociales, de ampliar las oportunidades, de mayor efectividad del Estado y mayor cercanía a los ciudadanos, de menor corrupción.



Pero ese Pacto Social también debe responder, y con mayor urgencia, a la Colombia rural que todavía espera intervenciones que le nivelen el campo de las oportunidades frente a la Colombia urbana y garanticen la presencia integral del Estado en todo el territorio nacional.



Las marchas, hasta ahora mayoritariamente presentes en las grandes ciudades, han levantado la bandera contundente de la defensa de la implementación de los acuerdos de paz, y aquí se hermanan con la Colombia rural.



Pero el nuevo Pacto Social también implica ponerse de acuerdo sobre quienes lo deben pagar. Ese Pacto Social requiere un Estado con mayores recursos y presencia en el territorio nacional y al mismo tiempo un Estado más efectivo, que no es posible sin un aumento de la tributación. Hacia allá debemos comenzar a perfilar el acuerdo social, el cual debe expresarse en una verdadera reforma tributaria estructural.



Una reforma donde todos ponen, con progresividad, con mayor peso sobre las rentas más altas de las personas naturales y transferencias monetarias (impuestos negativos) para los más pobres, y donde también contribuye la clase media de acuerdo con sus posibilidades.



Juan Mauricio Ramírez

Investigador Asociado, Fedesarrollo