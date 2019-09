Menos intermediarios, la solución para la evolución

Actualmente, la mayoría de consumidores preferimos la facilidad, al momento de realizar una reserva hotelera, utilizar los canales digitales para conocer, comparar y realizar una transacción, pero no a los hoteles, ya que se les dificulta conectarse y mantener su información actualizada en estos canales digitales llamados OTAs (Online Travel Agency), en español Agencias de Viajes Online, como Booking.com y Tripavisor, a los que acudimos cientos de usuarios en todas partes del mundo.



Como consumidores de turismo queremos inmediatez, solución, economía, y por supuesto paridad de precios, y en caso que seamos una empresa que ofrece los servicios, crecimiento y oportunidades, y esto se logra para ambos casos, teniendo presencia en la Web.



Pero para entender la importancia del turismo online en nuestro país, debemos estar al tanto de lo que representa económicamente este sector en cifras. Según el informe más reciente, dado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT), los visitantes no residentes en Colombia crecieron 2,7 % en junio de este año, con respecto a junio del año anterior.



Del mismo modo, el comercio electrónico hoy día deja más del 1.5 % del PIB nacional, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), ¿A qué nos lleva esto? Sencillo, la mayoría de reservas se llevan a cabo de manera online. El motivo es la rapidez, comodidad y economía al comprar en línea desde cualquier dispositivo y lugar.



Esto quiere decir que, cada vez que aumenta el comercio online, aumenta el ingreso de turistas a nuestro país, y con ello las ganancias de todas las empresas de alojamiento que estén en las Agencias de Viajes Online.



Además, considerando que estamos en la cuarta revolución industrial, y que todos queremos como consumidores pagar menos y como empresa ganar más, sería un desperdicio no aprovechar la rentable manera de dar a conocer nuestros servicios de forma digital. Pero existe un gran “pero”, para los hoteles manejar su operación y llegar a una OTA requiere a veces no uno, sino dos o tres intermediarios, lo que significa un pago a cada uno de ellos, incluida la OTA.



Vamos a explicarlo mejor, por ejemplo, si somos un hotel que quiere estar en una OTA para generar más ganancias, lo podemos hacer directamente (sin intermediarios entre hotel y OTA), pero irremediablemente luego necesitaremos la ayuda de un intermediario para actualizar nuestra información, otro para monitorear competencias, otro para sincronizar las operaciones del hotel, todo automáticamente en todos los canales de distribución en que esté nuestra empresa, es decir, tendríamos que pagar varios intermediarios.



Entonces, el objetivo principal que debemos lograr todos como generadores de soluciones, es otorgar ayuda y rentabilidad a las empresas turísticas, haciendo posible la disminución de estos intermediarios para vender.



La solución para este caótico desgaste monetario y logístico de estar presentes en canales online, es trabajar de la mano con un único intermediario entre nuestra empresa y la OTA, es decir, un único operador tecnológico que ofrezca todos los servicios que tienen otros, sólo así serían menos los intermediarios y mayores las ganancias.



Es claro que las empresas hoteleras deben de vender de manera directa de esta forma disminuirán sus gastos, presentes en las OTAs aumentarán sus ganancias, siendo visibles para miles de turistas tanto dentro como fuera del país. Por lo que estar en Agencias de Viajes Online no es mero capricho para un alojamiento sea grande, mediano o pequeño, es la posibilidad de salvaguardar su futuro ante un mundo cada vez más preferente de la Web.



Fernán Ocampo

CEO LinkTIC