Crónica del desplazamiento forzado de un profesor

Definitivamente el “Realismo Mágico” de nuestro insigne García Marquez mutó de la novela a nuestro padecimiento del diario vivir, el siguiente relato así lo confirma.

Cada vez es más evidente el alto grado de intransigencia, intolerancia y violencia al que ha llegado nuestro país, en especial por temas políticos, que no respetan ni se detienen ante situaciones ejecutadas incluso por ciudadanos ejemplares.



La crónica hace referencia al duro e infame trasegar de un profesor universitario, que se ha granjeado varias enemistades por el simple hecho de ejercer a plena conciencia su papel de formador de “pensamiento crítico” entre sus estudiantes.



Para tal efecto, otorga valor y retroalimenta la iniciativa de sus estudiantes formando academia, al abandonar por completo aquellos esquemas de “aprendizaje de memoria” de todo cuanto diga el profesor, incluyendo las inexactitudes y/o las estupideces pontificadas como verdades absolutas.



El mencionado profesor considerado por su circulo de amistades, estudiantes y ante todo de sus egresados como un verdadero “apóstol de la educación”, considera por el contrario que está en deuda con la sociedad en general. Para tal efecto, traspasa los claustros universitarios y amplia su labor al brindar conocimiento desarrollando actividades a las clases mas necesitadas, en forma absolutamente voluntaria sin remuneración alguna.



Este ejemplar ser humano de amplia experiencia en su labor como docente en las principales Instituciones Universitarias, entre las que se destacan algunas de origen Militar y otras guiadas e inspiradas filosóficamente bajo preceptos de extrema religiosidad.



La polaridad política que aqueja a Colombia desde hace varios años permite fácilmente y en el colmo del reduccionismo señalar a este docente - por parte de simpatizantes de la Izquierda, como DERECHISTA Pro gobiernista-. Pero con el ilógico agravante, que también ha sido estigmatizado por los derechistas como un infiltrado “Mamerto castro chavista”.

No está por demás recalcar que su ideología política se define con la contundencia de su propia definición: “Estar justo en el medio de la mitad del centro”.



En efecto, sus críticas apuntan indistintamente a las situaciones carentes de ponderación y moderación que regularmente presenta una sociedad tan polarizada como la colombiana, vuelvo y recalco, en especial en todo lo relacionado con la política.



Así mismo y bajo su concepto de “responsabilidad social” expone en forma voluntaria charlas y talleres instructivos a Emprendedores y Empresarios en la provincia colombiana tan necesitada de este tipo de capacitaciones.En tal esquema preparó y presentó recientemente conferencias referidas a un programa bandera del actual Gobierno Nacional, haciendo énfasis en cifras y beneficios derivados de este programa económico.



Infortunadamente y luego de presentar esta última temática, en guarniciones militares y poblaciones de la provincia colombiana, recibió clandestinamente de un grupo insurgente al margen de la Ley, amenazas de muerte escritas en un pasquín, ordinario y groseramente intimidante.



Pero lo peor estaba por suceder, a los pocos días presentó conjuntamente con su señora esposa, afectada emocionalmente en grado superlativo, la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación, solicitando medida de protección Policial.



En el Centro de Atención a Víctimas, recibieron atención psicosocial primaria preventiva, con indicaciones de un tratamiento inicial, en especial para la cónyuge. Finalmente, le asignaron un número de caso, para hacer seguimiento al proceso. Durante los siguientes meses, no volvió a recibir amenazas u hostigamientos, ante lo cual se llenó de confianza y decidió retomar sus conferencias, haciendo públicas en las redes sociales, sus intenciones de reasumirlas nuevamente.



A la siguiente semana de retomar su labor social de fines de semana en la provincia colombiana, y estando en clase nocturna en una de las universidades capitalinas mencionadas, recibió en su celular un video de origen desconocido mostrando algunas de sus recientes actividades de docencia en instalaciones de un centro de enseñanza militar.



Presagiando lo peor y al no obtener respuesta de su esposa a sus continuas llamadas, abandonó la clase y se dirigió apresurado a su hogar, allí se topó con la dantesca escena de ver a su esposa agredida, ensangrentada y con lesiones físicas en todo su cuerpo ante la brutal agresión que horas antes, dos delincuentes encapuchados le propinaron, en plena calle cerca de su residencia.



Transeúntes y vecinos no alcanzaron a defenderla y la llevaron a una farmacia cercana, donde le prestaron los primeros auxilios. Allí ante los contundentes golpes en todo su cuerpo, le recetaron medicamentos desinflamantes.



Nuestro profesor, luego de constatar su indefensión, ya no por simples asechanzas verbales, sino ante hechos de violencia física como advertencia real de que su vida y la de sus familiares más cercanos estaban en la mira de la cobarde barbarie de los bandidos, pero básicamente ante la vergonzosa inasistencia judicial, tomó la decisión de abandonar el país.



Reafirmando los dos renglones anteriores, la desplazada familia ya en su nuevo sitio de residencia, recibió un correo del ente acusatorio donde les informan la seccional específica que se encargará de su asunto.



En otras palabras, le oficializan que empezarán a investigar su caso -en el que están vivos de milagro-, luego de transcurridos SEIS MESES!





Miguel Celis García

Docente Universitario, consultor y conferencista de temas Empresariales