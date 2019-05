Hacer ‘clic’ con la transformación digital

Tradicionalmente, las relaciones de los colombianos con los servicios asociados a la seguridad social han tenido un carácter eminentemente analógico, donde los documentos físicos, los desplazamientos a las oficinas y las largas filas han sido los protagonistas. Sin embargo, en el marco de la cuarta revolución industrial, todo esto está cambiando

El Foro Económico Mundial concluyó recientemente que el sector empresarial debe impulsar una transformación digital cuyo propósito ulterior se centre en la contribución a una mejor calidad de vida para sus clientes lo cual, sin duda, representa un desafío para los fondos de pensiones que tenemos la gran responsabilidad de administrar el ahorro para el futuro pensional de los colombianos.



La innovación con propósito va mucho más allá de la automatización, del uso de la inteligencia artificial y de la inversión en tecnología. Implica pensar los procesos de manera estratégica, priorizando la ‘experiencia de usuario’ durante todos los momentos de contacto con la compañía. Se trata de poner siempre al cliente en el centro, de empatizar con él para configurar una oferta de servicios que, de manera transparente y simple, responda a sus verdaderas necesidades.



En Colombia, algunos líderes empresariales han atendido este llamado y desde el core de sus compañías han avanzado con éxito en el proceso de transformación digital integral. En este contexto, el sector pensional colombiano no se ha quedado atrás y ha venido haciendo importantes inversiones en la modernización de sus plataformas. Somos conscientes de que la transformación digital cobra sentido si en realidad contribuimos a mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados.



Esta coyuntura pone sobre la mesa el compromiso que debemos tener todos los actores del sector pensional para garantizar que los colombianos puedan tener acceso a su historia laboral en tiempo real, recibir asesorías, hacer consultas y trámites de manera virtual, disminuyendo significativamente los tiempos. Atrás quedarán las filas, los papeleos, los tramitadores y las eternas esperas. Por eso, debemos llevar bienestar a nuestros afiliados, poniendo a su disposición toda la innovación digital.



No en vano, y pensando en que nuestros afiliados puedan desarrollar todos sus trámites con herramientas vanguardistas, en Porvenir venimos consolidando nuestra estrategia de transformación digital para robustecer la infraestructura tecnológica y los canales de servicio con inversiones que superan los 30 millones de dólares.



Desde el gremio aplaudimos la iniciativa de este Gobierno para implementar la ley de modernización del sector de las TIC, que no solo llevará conectividad a las regiones más apartadas del país, sino que permitirá que más personas salgan de la pobreza y cuenten con nuevas herramientas para favorecer los procesos productivos, especialmente en las zonas rurales. Desde la industria, vemos con buenos ojos este paso, el cual representa una gran oportunidad para mejorar el panorama laboral y, por ende, el acceso de las personas a la seguridad social.



Tenemos una gran responsabilidad: que todos los colombianos puedan tener una vejez tranquila. Por eso, todos los esfuerzos desde el sector en materia de transformación digital serán una inversión que seguiremos abanderando, pues estaremos contribuyendo a cerrar las brechas de desigualdad, de acceso a la tecnología de nuestros afiliados, que merecen un servicio de calidad y todas las condiciones para acceder a un mundo más globalizado.



Miguel Largacha Martínez

Presidente AFP Porvenir