Mujeres en la banca: voto por más presidentas

Si hay un renglón de la economía colombiana en el que por décadas han brillado con luz propia las mujeres, ese es el financiero. En Colombia llevamos fácilmente 30 años de acceso y progreso de las mujeres en el universo de las finanzas y en cargos de liderazgo en este importante sector.



Según lo afirmó la Asobancaria en el 2019, el 60 por ciento de la fuerza laboral en la banca, es ocupada por mujeres. Para corroborar esta tendencia y sustentar con cifras, tomé las estadísticas del Dane y comprobé que, en los últimos 20 años, las mujeres han tenido más participación en el sector financiero que los hombres. Del 49,1 por ciento en diciembre de 2001 al 58,3 por ciento en el mismo mes del 2020.

Es verdad que, comparado con otros sectores del país, el financiero ha hecho mucho mejor la tarea de inclusión y empoderamiento de las mujeres. Pero las cifras pueden maquillar la realidad o decir verdades a medias.



El universo financiero -público y privado- aún no abre las puertas de la presidencia de las entidades a las mujeres. ¿Por qué? Por ejemplo, la Encuesta de Equidad de Género de la

Andi reportó que en 2019 el sector industrial contaba con un 33,5 por ciento de empresas lideradas por mujeres, mientras sólo el 11,5 por ciento de los 26 bancos tienen una presidenta, es decir, hoy solo tenemos tres mujeres en las presidencias de estas instituciones.



El dato no es coyuntural: la verdad es que la mayoría de los bancos nunca ha tenido una mujer como presidenta.



Claro, en prácticamente todos los niveles de la pirámide de la banca hay mayoría de mujeres, con excepción del último nivel, que es la presidencia, y subir ese escalón para llegar a la cúspide es prácticamente imposible.



De acuerdo con el Estudio de Sostenibilidad de la Asobancaria, el 53 por ciento de los cargos de segundo nivel en la banca son ocupados por mujeres. Sin embargo, prácticamente ninguna logra pasar de estas vicepresidencias. A todas les sobra capacidad, formación, experiencia, tenacidad, ambición e inteligencia, ¿entonces qué les falta para presidir la banca?



En otros escenarios, el panorama no es muy diferente. La Bolsa de Valores de Colombia nunca ha sido liderada por una mujer y en el sector público, con todo y ley de cuotas y reconociendo que al Banco de la República han llegado mujeres brillantes que han aportado muchísimo, sigue en mora con nosotras.



Veamos algunos ejemplos: ni el Banco Agrario ni Bancoldex han tenido ninguna mujer al mando desde su creación.



La deuda llega hasta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público: en estos casi cien años desde su creación, es la única cartera del Estado, excepto el recientemente creado ministerio del Deporte, que no ha tenido una mujer dirigiéndolo.



Juanita Gómez

Líder de servicios financieros en Odgers Berndtson Colombia.

