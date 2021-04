Alguna vez ha escuchado expresiones como “las redes sociales son una pérdida de tiempo”; “las redes no son para mí”; o por el contrario, “es fácil. Dé click aquí, allí y acá”. Esto es común en Inmigrantes y Nativos Digitales, pero ¿qué significa?



Son Nativos Digitales quienes demográficamente encajan en la generación de los millenials o centennials. También, hay quienes los han llamado ‘net generation’, ‘screenagers’, y hasta ‘Google generation’. En resumidas cuentas, aquellos que nacieron y han crecido con una fuerte conexión con el mundo digital.



Por otra parte, están los llamados Inmigrantes Digitales. Generaciones nacidas hasta la década de los 70, algunos de ellos con grandes dificultades para desarrollar competencias digitales. Quizá el aprendizaje experiencial y la interactividad no fluye de la misma forma. Su visión diferente, es a veces, porque el mundo en el que crecieron fue muy distinto. Sin generalizar, por supuesto, ya que también los hay y muy buenos, tanto que dan un par de lecciones de forma y fondo.



Sin embargo, vivimos en un mundo en el que las competencias digitales y el papel como ciberciudadanos están limitados a las posibilidades, bien sea porque tender redes se dificulta dadas las condiciones geográficas, de seguridad, o por algunas brechas que limitan el acceso. Dicha limitación plantea una disyuntiva entre un grupo que logra el acceso, y otros que no pueden y quedan en el limbo. No se ubican ni como Nativos ni como Inmigrantes.



Revisemos los datos. En 2020 se registraron en Colombia 34,73 millones de usuarios con acceso a internet fijo, es decir el 68% de los ciudadanos censados (Digital 2021: Colombia. Hootsuite. 2021). Sin lugar a duda, un avance en tiempos de pandemia. También, plantea áreas de oportunidad e inquietudes: ¿Son, entonces, los Nativos Digitales una élite? Pareciera.



¿Cómo contrarrestar las fake news en cadenas de WhatsApp y en redes como Instagram, Twitter y Facebook? Acortando esas brechas digitales con iniciativas de carácter pedagógico y ético-político que formen jóvenes con sentido crítico y capacidad de decisión, para que ejerzan como ciberciudadanos.



Tanto Nativos como Inmigrantes Digitales practicamos nuestro rol como ciberciudadanos. Tenemos voz, eco y vemos nuevas oportunidades laborales en actividades económicas propias de la era digital. Va más allá de ser Youtuber, hablamos de nuevas competencias en ingeniería, procesos, marketing, software, blockchain, innovación y minería, entre muchos más. Para este último, por ejemplo, centros de control con redes 5G, IoT, Big Data, joysticks, vehículos autónomos y múltiples pantallas. El nuevo multitasking.



El mundo cambió. Hoy nos hemos apropiado con mayor vehemencia nuestro rol como ciberciudadanos. Hemos comprendido que la conversación mediada por la tecnología es de “tu a tu”. Eso ofrece ventajas y asimismo una gran responsabilidad.



En la era digital todos cabemos y la reactivación económica es tarea de todos. #BeDigital



Pablo Pinto Brun

Coordinador de medios digitales

AngloGold Ashanti Colombia