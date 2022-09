Neo, Morfeo y la ventaja comparativa

El concepto de transformación digital es uno de los que hoy más desconcierta a los líderes empresariales. No son pocos los gerentes que, ante la marea de opiniones contrapuestas y descontextualizadas sobre la realidad corporativa (“mire Netflix lo que hizo”), viven discutiendo con la almohada ante la imagen de un tren que ya arrancó hacia el futuro y con la competencia abordo.

La situación tiene origen en la falta de claridad sobre lo que es una transformación y qué la hace digital. Entretanto, han surgido nuevos elementos que hacen más compleja la historia. Blockchain, BigData, IA y Web3 han elevado la incertidumbre de muchos empresarios por saber hacia dónde ir y cómo llegar.



Es cierto que no hay verdades reveladas, pero la pandemia trajo pistas. Se hizo evidente el viraje del mundo hacia un nuevo modelo productivo caracterizado por la flexibilidad, la automatización, la predictibilidad y la transparencia. Todo ello, mediado por las tecnologías 4.0.



En ese marco surgen dos caminos para abordar la transformación digital. El primero es el de ‘la ventaja competitiva’. Se centra en la implementación de tecnología para la reducción de costos y en el análisis retrospectivo de datos (saber qué pasó) para actuar en consecuencia. Ciñe su alcance a un esquema tradicional, por lo que pierde eficiencia, ya que no es adaptable al nuevo modelo productivo de los mercados globalizados.

Pasa cuando una empresa invierte en una plataforma para ‘mejorar’ sus ventas B2B, pero los comerciales terminan cerrando negocios vía WhatsApp, al encontrar más eficiencia.



El segundo camino es el de la ‘ventaja comparativa’. Tiene su raíz en el futuro, ya que incorpora la innovación de base tecnológica para el análisis predictivo y prescriptivo, y se desarrolla en búsqueda del liderazgo de los mercados. Su pregunta no es ¿de dónde vengo? sino ¿dónde estaré si hago lo que estoy haciendo? También requiere un paso decidido: incorporar las características del nuevo modelo productivo en el ADN de la compañía. Por ello, además de implementar tecnología, requiere alianzas estratégicas con quienes saben sacarle el máximo provecho.



La buena noticia para los empresarios colombianos es que en el país existen las capacidades instaladas para acompañarlos en el camino de la ventaja comparativa. No son pocas las empresas locales que exportan ese servicio a mercados de primer nivel tecnológico, como EE. UU.



El reto de las compañías colombianas es aprovechar que aquí existe ese talento. La oportunidad es única, similar incluso a la época dorada del café. Tenemos el talento de exportación, pero debemos cambiar el juego. La clave es escoger un ‘Morfeo’ que guíe una decisión sobre ‘las ventajas’, como Neo en Matrix: “Tomas la píldora azul... la historia termina, te despiertas en tu cama, crees lo que quieras creer. Tomas la roja... te quedas en el País de las Maravillas, y te enseño lo profunda que es la madriguera del conejo”. Ya sabemos la historia…



Otoniel Úsuga

cofundador & COO de Sofka Technologies