¿Neoliberalismo en crisis?

¿Tienen algo en común los procesos actuales en Chile y Argentina? Aun cuando son muy diferentes en aspectos fundamentales, los dos ponen de manifiesto el descontento popular que llevó al poder a Lula, Morales, Correa, Mujica y López, el cual expresa la protesta de los marginados por la globalización neoliberal.



Esto, que es intuitivamente obvio, no lo es para muchos economistas que creen que el neoliberalismo (NL) ni existe. Consideraré a continuación: 1) El significado de los procesos de Argentina y Chile; 2) la negativa de muchos economistas a reconocer aspectos de la realidad que no se acomodan a sus esquemas mentales; 3) lo contundente de la realidad del NL.

1) Aunque con resultados totalmente diferentes, Chile y Argentina implementaron una estrategia neoliberal similar que los hizo los ‘poster boys’ del Washington Consensus. Pero la economía argentina, que fue la más prospera del mundo a principios del siglo XX, está postrada como resultado de la forma como gobiernos populistas irresponsables (incluido el neoliberal Menen) generaron una secuencia de crisis cambiarias/financieras/fiscales (89, 98-01, 14, 19) que han erosionado severamente e nivel de vida de los argentinos.



Similarmente ambos países adelantaron una política de reprimarizacion de la producción y las exportaciones (cobre y soya a China) la cual les funcionó con el boom primario exportador hasta la caída de los precios de commodities 2012-15.



Sobre Chile ya hablamos destacando cómo a pesar de su crecimiento y cómo los gobiernos de la concertación introdujeron modificaciones inclusivas al modelo neoliberal, el descontento popular refleja, en el ejemplo de mostrar, la inherente limitación de este modelo para conciliar crecimiento con inclusión. Similarmente, la elección del dúo dinámico Fernández-Fernández muestra el fracaso del ajuste y las políticas neoliberales de Macri.



Pero esto es ambiguo porque este dúo profundizará los desequilibrios hasta que nuevamente los argentinos vean su riqueza erosionada por otra crisis. Esto, junto con el proceso chileno, muestra que ni el populismo ni el NL son las opciones: como lo entendieron los ‘Cieplan boys’ que complementaron la estrategia neoliberal en Chile en los cuatro gobiernos de la concertación, solo la socialdemocracia (economía de mercado con control democrático de ellos) ofrece la alternativa que combina crecimiento con inclusión.



2) La tradición de supresión de los aspectos de la realidad (fallas se mercado y rendimientos crecientes RC) que no se acomodan a sus esquemas conceptuales está bien establecida en la profesión económica.



Negar la forma en que las fallas de mercado (por externalidades, bienes públicos, mercados imperfectos por RC, economías de coordinación y complementariedades) erosionan los resultados atribuidos a éste es otro intento de tapar el sol con las manos.

Los RC (costos decrecientes y productividad creciente con mayores niveles de producción), son el sentido económico de fenómenos tan obvios como costos decrecientes por extensión de los fijos en un mayor número de unidades y mercados no competitivos en los cuales el líder se anticipa en descender por la curva de costos aprovechando economías de escala.



A pesar de que gigantes como Smith, Marx, Cournot, Marshall, Kaldor y Myrdal reconocieron la importancia de los RC y su incompatibilidad con la competencia perfecta, la profesión económica los mantuvo excluidos de su análisis hasta que un modelo de competencia monopolística con RC (Dixit-Stiglitz) abrió la posibilidad de desarrollar ejemplos de crecimiento de equilibrio general con RC.



¿Por qué la relevancia de este fenómeno tan fundamental en el capitalismo industrial solo fue reconocida hasta el desarrollo de los modelos de crecimiento endógeno (sostenido por los RC)? Por dos razones: 1) la práctica de un idealismo berkeliano en la profesión: lo que no es formalizable en los modelos standard o perturba la demostración de la existencia y optimalidad paretiana del equilibrio competitivo, como este fenómeno tan fundamental, no existe; 2) esta formalización rigurosa (mediante supuestos alucinantes) de la mano invisible de Smith (las fuerzas del mercado asignan los recursos en la forma más eficiente), la respuesta de la profesión a Marx, es puesta en cuestión por los RC, los que además abren la posibilidad de conciliar eficiencia con equidad.



La histórica negación por los economistas de las fallas de mercado y los RC es tan absurda como su negación actual del NL, y ambas negaciones están ligadas: los RC paran en la cabeza la mayoría de los resultados de la economía ortodoxa en defensa de la economía de mercado; y según ellos la crítica al NL es la construcción de un muñeco de paja por quienes señalamos a las limitaciones del mercado como mecanismo de coordinación que resuelve todos los problemas de acción colectiva.



3) La contrapartida real de la noción de NL está a la vista de todos: ¿Son imaginaciones la extensión de las 7 modernizaciones de Chile a todo el continente vía las reformas del Washington Consensus (comercial, cambiaria, financiera, laboral/seguridad social) y su impacto? ¿Son imaginaciones la ola de privatizaciones que limitó la inversión extranjera directa a compras de empresas sin mayor inversión greenfield? ¿Son imaginaciones la docena de crisis gemelas cambiarias/financieras que trajeron consigo reformas en ambos aspectos sin la implementación de las necesarias regulaciones?



¿Son imaginaciones la desindustrialización y reprimarizacion, el colapso de buena parte de la industria por la combinación de apertura con revaluación resultante de priorizar la fluidez en la cuenta de capital? ¿Es imaginaria la regresión neoliberal Bolsonaro-Guedes que ha profundizado en Brasil la concentración en el sector agroexportador según los intereses de terratenientes que están extendiendo sus tierras a sangre y fuego (literalmente) en la amazonia, como lo son las privatizaciones, el debilitamiento de BNDES (modelo de banca de desarrollo) y la desregulación ambiental?



Claro, las masas populares que reaccionan en estos países en contra de la inequidad y marginalización de los frutos de la globalización neoliberal, protestan contra un fantasma porque son unos despistados que no saben economía; y el contraste de los resultados de la receta en Latinoamérica con el crecimiento más dinámico e inclusivo (mediante una estrategia no Neoliberal de integración a la economía global) de las economías del Este Asiático que no la siguieron tan de cerca la receta es otro despiste de los economistas no neoliberales.





Consultor Desarrollo Económico

Ricardo Chica