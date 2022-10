Ni parálisis ni timidez

En un mundo ideal con reglas de juego claras y eficientes, los empresarios solo tendrían que ser expertos en su negocio. Deberían identificar oportunidades, evaluar riesgos y mejorar sus procesos, suponiendo que la regulación es óptima. En el mundo real, en el que las reglas de juego cambian constantemente, en el que la regulación es compleja, y en el que la incertidumbre es el pan de cada día, los empresarios también deben conocer las reglas explícitas y tácitas de cómo funciona el entramado institucional del que dependen.

La buena noticia es que el mundo ideal no existe y las tensiones entre el sector productivo y quienes lo regulan son normales y que por lo demás, están presentes en las economías de mercado más sofisticadas del planeta. En Gothenburg, Suecia, se están redefiniendo los incentivos para que la inversión en energías limpias sea un negocio interesante para actores privados y así acelerar la transición energética. En la Corte Europea de Auditores en Luxemburgo están tratando de entender los cambios en la cadena de suministro globales que parece no haber terminado de sanarse de las fracturas que causó la covid-19 y que están empeorando con la guerra en Ucrania. Por supuesto, las cambios regulatorios e institucionales y las ineficiencias normativas son más pronunciadas en los mercados menos sólidos como el nuestro.

La mala noticia es que el empresariado está menos equipado de lo que creen estarlo para estas discusiones y Colombia no es la excepción. Por supuesto, los empresarios conocen su negocio. En muchos casos también conocen el entramado regulatorio que les afecta directamente. Por ejemplo, los constructores conocen el esquema de ordenamiento territorial mejor que los urbanistas más expertos y los mineros formales saben cómo funciona el sistema de regalías mejor que cualquier funcionario del DNP. Sin embargo, ni siquiera en esos casos, entienden del todo la matriz de motivaciones que hay detrás de una decisión pública.

La peor noticia, es que el debate reciente entorno a la reforma tributaria desnudó muchos de los puntos ciegos del empresariado colombiano frente al funcionamiento del Estado en general y aún más vacíos en su estrategia de relacionamiento con el gobierno actual. Unos pocos dirigentes gremiales se dieron la pelea solos sin el apoyo explícito de los grupos empresariales, tal como pasó en 1998 durante el gobierno de Samper. La discusión fue más rápida de lo que estaban esperando los empresarios y a la mayoría los cogió desprevenidos. Muchos todavía no han terminado de entender las implicaciones de la reforma en su negocio. El tira y afloje de cambios que afectan al empresariado está hasta ahora comenzando y los debates van a ser cada vez más duros. La estrategia no puede ni tímida y desarticulada como fue con la tributaria y los empresarios tienen que aprender cómo toman decisiones quiénes los regulan ya. La democracia colombiana depende en este momento de la capacidad del sector productivo de ser un actor público activo y relevante. No es tiempo para timidez y menos para quedarse quietos.

Cristina Vélez Valencia

Decana Escuela de Administración Universidad EAFIT.