No hay edad para emprender

Debido a las tendencias globales de los negocios y la dinámica propia de la economía, existe un incremento en el número de personas que pierden su trabajo, en particular después de los 50 años de edad.



En esta etapa de la vida, son varias las dificultades para emplearse nuevamente. Sin duda, ser empleado tiene sus ventajas, como recibir un salario mensual y obtener una serie de beneficios propios de la relación laboral.

Desde la perspectiva pensional, recordemos que para acceder a la pensión en el fondo público, los requisitos son dos: edad y semanas cotizadas. Pero existe otra variable esencial, que se conoce como el ingreso base de cotización, es decir, el monto por el cual el trabajador aporta al sistema general de pensiones.



En particular, entre los 47 y 57 años para las mujeres y entre los 52 y 62 para los hombres, el monto de la cotización es esencial. Dicho lo anterior, si el trabajador decidió trasladarse a Colpensiones, es muy importante mantener el ingreso de cotización que tenía antes de perder el trabajo, ya que -como lo hemos mencionado- es un elemento fundamental en los años previos a pensionarse.



De otra parte, para quien está afiliado a un fondo privado es diferente, porque la pensión no depende tanto del monto de la cotización en la etapa cercana a obtener la mesada, sino del capital ahorrado durante toda la vida, más el bono pensional para aquellos que tienen derecho al mismo.



Pero ante el inesperado evento de estar desempleado y la dificultad señalada, se hace necesario pensar en otras alternativas de generación de ingresos. Iniciar un proceso de creación de una empresa, en mi opinión, es una estupenda opción que apunta a seguir construyendo calidad de vida para la vejez. La buena noticia es que, en muchos casos, los nuevos empresarios encuentran una idea de negocio innovadora y altamente valorada por la sociedad.



EMPRENDEDORES A LOS 50 AÑOS

Las personas con experiencia tienen una combinación muy interesante: conocimiento, madurez, background y cierta visión integral de la vida, lo cual hace que puedan encontrar diferentes formas de ofrecer productos al mercado. Hay muchos ejemplos en el mundo de exitosos empresarios que iniciaron sus negocios cuando tenían más de 50 años; para citar uno, el del fundador de la famosa franquicia KFC.



En nuestro país existen apoyos concretos para quienes inician su proceso de creación de empresas. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Cali, cuenta con programas como ‘Valle Emprende’ y ‘Valle Impacta’, con lo que apoyan a los empresarios en distintas etapas de su proceso.



Igualmente está iNNpulsa, una entidad del Estado con actividades muy interesantes para ayudar a los empresarios pequeños y medianos, que promueve el desarrollo y la innovación para potenciar y escalar las ideas de negocio. También existen cooperativas con programas de apoyo para sus asociados con actividades concretas para acelerar el crecimiento de las nacientes empresas.



A partir de mi experiencia personal, he podido convencerme que desarrollar una carrera empresarial es maravilloso; no es un camino fácil, como tampoco lo es, ser empleado. Los individuos que toda su vida han sido empleados tienen temores para iniciar una fase relacionada con el emprendimiento, lo cual es absolutamente entendible.



Considero que las personas con 50 años de edad o más, están en un buen momento para transformar ese temor por una mentalidad con sentimientos positivos, como serenidad, confianza y convicción de que se puede lograr. A partir de lo anterior, lo que, aparentemente, es una mala noticia, podría convertirse en lo mejor que le puede suceder a una persona.



PARTA TENER EN CUENTA

La clave para crear una empresa radica en tener claridad en aspectos como: trabajar arduamente, creer en sí mismo, tener actitud ganadora, diseñar un plan consistente de trabajo, definir un monto máximo de inversión para la nueva empresa, no es necesario descapitalizarse ni invertir todos los ahorros, y rodearse de emprendedores y empresarios.



Este último aspecto es esencial porque la estructura mental va cambiando de empleado a empresario, condición determinante para el éxito en la vida empresarial.



Recientemente, estuve en la asamblea de la Andi y tengo la fortuna de ser parte de la estrategia que ha diseñado este gremio denominada ‘Andi del Futuro’, de la cual hacen parte empresas con potencial de crecimiento, sostenibles y con una propuesta de valor novedosa.



En ese grupo de empresarios no observé a ninguna persona pensando en emplearse. La pregunta cuando eres empleado es, ¿qué haces donde trabajas? Cuando ya estás en un programa de creación o escalamiento de empresas, los interrogantes cambian totalmente, y son, por ejemplo: ¿qué hace tu empresa?, ¿cuántos trabajadores tienes?



Por eso, invito a los lectores -independientemente de la edad que tengan- a cambiar la mentalidad de empleados a empresarios, a pensar que existen miles de oportunidades en el mercado local y global. Con certeza, puedo afirmar que se puede construir empresa y trabajar consistentemente para tener calidad de vida en la edad adulta.





Marcelo Duque

Director de la firma Cómo me Pensiono