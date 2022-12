No soy yo, es la IA

Esta columna la pudo haber escrito un programa de Inteligencia Artificial. Una entrada bien estructurada, que incluya instrucciones sobre la extensión, el público, el tono y los temas a tratar, llevaría a que un buen algoritmo escribiera una columna con menos gazapos de los que tendría si la escribiera un humano.



No habría errores de sintaxis, tipográficos, ni imprecisiones en los datos. Cada argumento estaría desarrollado completamente y no quedarían cabos sueltos.

De hecho, ya se han publicado columnas de opinión escritas por IA. Hace tres años, The Guardian, publicó un artículo convenciendo a los humanos de que los robots eran pacíficos.



La argumentación es impecable y la redacción apela a las emociones. Si bien los robots vienen en son de paz, dice el artículo, vienen también a cambiar el curso de la historia, también dice el artículo después de citar a Ghandi.



Aterrizando en nuestros temas, un balance ponderado de la situación económica del año hecho por IA hablaría de inflación, de reformas de tasa de cambio. Seguramente también hablaría de la adaptación tecnológica, de los retos de las cadenas de suministro globales y de la crisis de legitimidad de las empresas.



Probablemente tocaría los mismos temas que hemos conversado en algún momento de los últimos meses en juntas, foros, eventos y hasta en ascensores.



Alguien diría que puros lugares comunes, pero precisamente de eso es que se construyen nuestras interacciones y un algoritmo lo refleja.



Lo que no estoy segura de que podría hacer un algoritmo, por lo menos no por ahora, es conectar la información que seguimos teniendo en el corazón y que sigue siendo bastante.



Por ejemplo, la historia de cuando mi padre tomó una decisión que casi le cuesta el matrimonio.



En lugar de comprar un carro, una necesidad sentida de una familia que ya tenía tres hijos, decidió comparar una Enciclopedia Británica, el algoritmo más pulido que había en 1988.

Mi humanidad la delatan mis errores, mis anécdotas, mis ideas incompletas y las emociones con los que puedo mirar lo sucedido en el 2022 y lo que viene en 2023 en Colombia.



Y además de los retos evidentes, creo que el más importante es cómo las empresas y sus representantes, particularmente las pymes, se abren un espacio en la conversación nacional como actores sociales, con todo lo que eso implica.



Los gremios vivieron un año difícil que minó su credibilidad: algunos pocos salieron como héroes, otros muchos como ausentes.



Y mientras tanto, las empresas están necesitando más y mejores voceros y la única respuesta está en que necesitan quién converse por ellas en tono de diálogo social. No sé que nos tenga que decir la IA sobre el tema, pero con mucha inseguridad y preocupación, mi aporte humano es que las empresas, todas, tienen que entenderse como un nodo de una red social, para poder llegar a tocar el balón.

Cristina Vélez Valencia

Decana Escuela de Administración

Universidad EAFIT.