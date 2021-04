Nuevo camino para inversión social en el país

Escribir sobre un sueño que se hace realidad nos llena de satisfacción, no solo por los resultados de un trabajo juicioso de 20 años, sino por sentir que el país está viviendo una etapa de apertura hacia la innovación social que permite asumir desafíos socioeconómicos de manera colectiva y colaborativa, pues es la única manera de avanzar hacia la equidad y el desarrollo social.

¿Alguna vez han tenido la oportunidad de participar en un proyecto donde se pueda generar rentabilidad económica y social? La Fundación Juanfe, junto con la Bolsa de Valores de Colombia, será pionera en abrir el mercado de capitales para la inversión social, y por primera vez los colombianos tendremos la oportunidad de invertir en un proyecto rentable que genera alto impacto social a través de una plataforma de financiación colaborativa.



Hoy la Juanfe a través de A2censo, entidad regulada por la Superintendencia Financiera que pertenece a la BVC, le da la oportunidad a personas naturales y jurídicas de invertir en la implementación de un modelo innovador que logrará generar empleo para mujeres, y aún más significativo, madres adolescentes en situación de pobreza, exclusión y alta vulnerabilidad.



Este proyecto es un camino para hacerle frente a la pobreza agravada por la pandemia, pero también abrirá la puerta para la sostenibilidad de otras organizaciones del sector social.



Los fondos recaudados en A2censo serán invertidos por la Juanfe en un proyecto de alto impacto social basado en el pago por resultados. Este proyecto implementará un modelo de inclusión social y laboral en población vulnerable que permita su permanencia en el empleo.



En la Juanfe abordamos la problemática del embarazo adolescente, reconocido como uno de los principales perpetuadores de pobreza, a través de la generación de oportunidades de educación y empleo.



En nuestro modelo implementamos herramientas tecnológicas, análisis de datos y estrategias como: acompañamiento psicosocial, empoderamiento, salud sexual y reproductiva, trabajo con el núcleo familiar como red de apoyo, formación complementaria acorde a las demandas del mercado, sensibilización y trabajo conjunto con empleadores.



El resultado es la inserción efectiva en el mercado laboral formal de madres adolescentes.



Estamos frente a un proyecto de alto impacto que a nivel misional, técnico y financiero representa un “gana-gana” para todos los actores, pero en especial para una de las poblaciones más afectadas.



Invertir en la autonomía económica de las mujeres es un negocio rentable para el país. Una mujer con un empleo formal, digno y estable, tiene un efecto multiplicador en sus hijos, familia, comunidad y en la sociedad. No hacerlo representa altos costos y si no ofrecemos una solución sostenible, no avanzaremos hacia un país más justo y equitativo.



Catalina Escobar

Presidente Fundación Juanfe. Miembro de Women in Connection