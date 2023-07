Nuevo régimen, nuevas oportunidades

Recientemente publicamos la perspectiva de mercado para la segunda mitad del 2023. El reporte establece que los principales bancos centrales mantendrán políticas monetarias estrictas en lo que llamamos un nuevo régimen macro, esto refuerza el atractivo de activos que generan ingresos.

Se identifican nuevas oportunidades, evolucionando desde una visión macro a una más granular en toda clase de activos, regiones y sectores. Por ejemplo, hay preferencia relativa de activos emergentes -deuda y acciones- sobre los desarrollados, al vislumbrarse recortes de tasas de interés en estos países. También se identifican megafuerzas, como la disrupción digital de la inteligencia artificial (IA).



Nuestra visión para el resto del año se desarrolla en tres temas centrales. Los mercados entienden que los principales bancos centrales no bajarán rápidamente las tasas, en un mundo moldeado por restricciones de suministro. La escasez de trabajadores en mercados desarrollados no permite producir tanto sin provocar más inflación. Los bancos centrales se mantendrán firmes, el primer tema del reporte de perspectivas.



La permanencia de tasas de política monetaria más altas por más tiempo refuerza el atractivo de activos que generan ingresos, incluyendo bonos de corto plazo. Por ejemplo, las letras del Tesoro de EE. UU. a 3 meses alcanzaron una tasa cercana al 5,6% en junio, la mayor en 22 años. También se presentan atractivos, a corto y a largo plazo, los bonos indexados a inflación, fundamentado por una visión de presiones de precio más persistentes.



El contexto actual de desafíos macro y geopolíticos no es propicio para activos de mayor riesgo, como las acciones, especialmente después de las subidas de comienzos de año. Pero, es posible identificar nuevas oportunidades, el segundo tema, se requiere ser más granulares. Si bien es aconsejable una moderada subponderación en acciones desarrolladas por los próximos 6 a 12 meses, Japón sobresale como una oportunidad, con menos restricciones de suministro y mejorías producidas por reformas corporativas.



El tercer tema es aprovechar las megafuerzas, cambios estructurales que trascienden lo macro: disrupción digital e IA, fragmentación geopolítica, transición energética, el envejecimiento de la población y el futuro de las finanzas.



Es clave identificar lo que los mercados han reflejado en precios y aprovechar posibles divergencias que se presenten. Así, se sobreponderan activos ligados a IA y al desarrollo de un ciclo de inversión multisectorial y multinacional, que refuerza ingresos y márgenes. La fragmentación geopolítica, reconfigura las cadenas de suministro, anteponiendo seguridad por sobre eficiencia.



Aumentan la inversión en tecnología, energía limpia, infraestructura y defensa. Asimismo, hay oportunidades en la reasignación de capital para reducir emisiones, en cambios en el sistema financiero y en tendencias demográficas.



Aunque estemos en un entorno difícil para la inversión en cuanto a condiciones macro y geopolíticas, hay nuevas oportunidades al aplicar mayor granularidad y selectividad, así como aprovechar las megafuerzas para anticipar cambios estructurales más allá del telón de fondo de corto plazo.



AXEL CHRISTENSEN

​Director de Estrategia de Inversiones para América Latina de BlackRock