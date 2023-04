Nuevos liderazgos femeninos

Entender la diversidad desde la práctica de incorporar personas de diferentes características en un mismo lugar es el puntapié inicial para lograr, realmente, que cada vez más mujeres asuman roles de liderazgo en las empresas, roles que fomenten la diversidad y la inclusión y vuelvan a las mujeres esos agentes económicos clave que generan prosperidad, empleo e innovación.

En Colombia la tarea aún es larga para que nosotras seamos vistas como un potente motor de desarrollo. Si nos guiamos en un estudio elaborado por Catalyst en 2017, el cual observó que las compañías con más mujeres en la junta de dirección eran 16% más rentables que las demás. El llamado a aquellos líderes de hoy es entender el aprovechamiento y convencimiento de que el talento femenino representa múltiples beneficios para las empresas y el avance de un país.



Un estudio de la consultora McKinsey sobre 101 compañías de Asia, Europa y los EE. UU. reveló que las empresas en las que por lo menos el 30% de los puestos superiores estaban ocupados por mujeres, tenían un sólido desempeño y obtenían resultados considerablemente mejores en las medidas de eficacia y eficiencia organizacional que las que no tenían una masa crítica de mujeres de al menos un 30%. Es decir, el talento, liderazgo y la toma de decisiones de las mujeres es un activo global, sin importar la zona del mundo o el sector del que se hable.



Pero el trabajo por cerrar brechas no se queda ahí. Hay un estudio del World Economic Forum que estableció que existen tres valores que las mujeres más ponderan en su lugar de trabajo. El primero es que ellas buscan un propósito por encima de un trabajo de una jornada de ocho a cinco horas. El segundo es la flexibilidad en el trabajo. Una flexibilidad que le permite cada vez más a las mujeres encontrar beneficios más valorados por encima de la compensación económica como lo son días adicionales de vacaciones. Y un tercer valor es que, sin importar el rol, las mujeres están igual de interesadas a los hombres en asumir retos profesionales que les permitan crecer en su perfil profesional, rompiendo esa idea errónea de no tener las mismas ambiciones. Pero a pesar de todo esto, hay cosas por las que seguir trabajando.



El valor de la diversidad, en todos sus sentidos, es generar bienestar para las organizaciones creando espacios de innovación. No hay que perder el norte ni dejar de actuar con convicción. Hay un compromiso real del empresariado, las instituciones y los gobiernos, salvo algunas tristes excepciones de Oriente Medio, de fomentar la equidad en todos sus sentidos. Aún es muy temprano para dar veredictos y mucho menos para creer que la tarea está cumplida, este camino de la inclusión tomará tiempo. Si mantenemos la convicción, si demostramos los resultados y si generamos entornos laborales más gratificantes para todas las partes, seguramente acortaremos el tiempo de la transición y nacerán nuevos liderazgos femeninos.



Lina Sintes

Partner & Managing Director de Cornerstone Colombia.