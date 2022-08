Oportunidad de activistas

Ya quedaron definidos casi todos los nombramientos públicos en Colombia. Luego de las tensas campañas políticas en nuestro país, donde en muchos casos el debate fue más emocional que racional, nos encontramos que en el Congreso quedaron senadores como Cathy Juvinao, María Fernanda Carrascal o Jota P Hernández, por mencionar algunos, que brillaron por su activismo digital y fuerte oposición al gobierno de turno. Lo mismo sucedió en el ejecutivo, hoy tenemos un presidente ‘empujado’ en medios sociales por influenciadores.

El mismo Presidente, consciente de ello, ha designado en diferentes carteras ministeriales y cargos públicos de primer nivel a activistas que desde su rol social han tenido eco ante medios y líderes de opinión sobre temas ambientales. Ejemplo de ello, Susana Muhamad en el ministerio de Ambiente e Irene Vélez en Minas y Energía. O el nombramiento de Luis Carlos Reyes como Director de la Dian.



Los anteriores no se mencionan como crítica, por el contrario, me parece coherente y sensato del actual mandatario. De allí que vea, como siempre, la oportunidad para que en este Gobierno se pase de la crítica a la gestión, a la construcción y materialización de las ideas que lanzaron desde la oposición en años anteriores, para que haya transformación en Colombia con más desarrollo y oportunidades sostenibles para quienes habitamos y apostamos por este país.



Todos los activistas de redes sociales que hoy están en cargos públicos tienen una oportunidad real de hacer mejor lo que sus antecesores no entendieron, no vieron o no escucharon. Será esta la oportunidad para que el mundo y Colombia entiendan que en efecto tenían razón, que su narrativa es real y que las cosas se pueden hacer mejor garantizando el impacto positivo para los ciudadanos en lo económico, lo social y lo ambiental.



A los activistas se les ha señalado en muchas ocasiones de instalar narrativas que apelan a la emoción pero que carecen de sustento técnico, que generan indignación y odio pero no formulan propuestas reales para transformar lo que tiene oportunidades de mejora.

Sea este el momento para que dichos señalamientos se caigan y, en efecto, quienes están ahora en las diferentes ramas del poder público señalen con propuestas el camino correcto para corregir el rumbo. El gobierno Santos puso en sus carteras cuotas burocráticas de los partidos de Unidad Nacional y el de Duque puso técnicos, que en su lógica poco emocional llevaron a que el país se decantara por narrativas pasionales. Este nuevo Gobierno tiene un raro híbrido entre los dos primeros y la pimienta de novedad, con los activistas.



Señores del nuevo Gobierno, es el momento de la gestión y entregar resultados positivos tangibles a la ciudadanía y demostrar que detrás de la arengas había argumentos reales para lograr el anhelado desarrollo sostenible de nuestro país. La ciudadanía no aguantaría otra decepción.

Jhan Rivera

Director Socio Monodual