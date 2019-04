Nueva energía para el sistema

A finales del mes de febrero, el Ministerio de Minas y Energía realizó la subasta de energía que asegurará el servicio eléctrico para los próximos años, teniendo en cuenta la demanda proyectada y las posibles situaciones climáticas que podrían amenazar el suministro de largo plazo.

Sin duda alguna, es positiva la entrada de proyectos de energía renovable no convencional, la ausencia de propuestas a carbón contaminante, la gran cantidad de energía en firme a gas natural y la reducción de la tarifa que beneficiará directamente a los consumidores (el precio de la subasta bajó de 17 a 15 dólares, debido a la cantidad de ofertas recibidas). Fue un buen resultado para el medioambiente, para la confiabilidad del sistema y para el bolsillo de los colombianos.



La subasta también expuso la importancia del gas natural como respaldo a la matriz eléctrica, con una participación del 50 por ciento (lo cual implica reducciones en las emisiones de dióxido de carbono y material particulado). Aunque la cifra habría sido mayor si se hubieran tenido señales sobre el futuro de la planta de regasificación del Pacífico.



Si se presentaron proyectos térmicos con GLP en Buenaventura y de diésel en Cali, justo en la zona de influencia en donde el Gobierno quiere construir la terminal de importación de gas, es porque aún no son claras las condiciones para esta regasificadora. Esta planta tendría un costo de alrededor de 700 millones de dólares, según cifras oficiales, y su capacidad debería estar destinada, en por lo menos 50 por ciento, a las plantas termoeléctricas del interior del país. Pero aún se desconoce cómo se va a pagar y las condiciones de participación de los térmicos.



Aun así, la respuesta de la industria a la subasta del cargo por confiabilidad fue positiva y le da tranquilidad al país para suplir la demanda máxima esperada en el 2022 y el 2023. Además, aleja los fantasmas de racionamiento que a veces llegan con los fenómenos de ‘El Niño’.



Celebro la entrada de los casi 1.400 MW de capacidad asignada con energías renovables no convencionales; sin embargo, estas aportan una firmeza de 135 MW (6 por ciento de la capacidad adjudicada). Por otro lado, las plantas de gas combustible tienen capacidad de 1160 MW y firmeza del 1020 MW (88 por ciento).



Estas cifras demuestran que la entrada de energías renovables no convencionales requiere un respaldo con plantas térmicas de bajas emisiones. Así se ha decidido en países como Estados Unidos, y recientemente en Alemania, donde se abandonará la generación con carbón para el cumplimiento de las metas ambientales del COP21 sobre emisiones de gases de efecto invernadero.



Los resultados de este proceso competitivo dejarán al país a mediano plazo con una matriz eléctrica resiliente, eficiente, competitiva y limpia, que nos seguirá posicionando mundialmente como uno de los mejores sistemas por su confiabilidad y sostenibilidad. El sector del gas natural seguirá comprometido con este objetivo.



Solo esperamos que la próxima subasta de contratos a largo plazo tenga los ajustes necesarios para ser tan exitosa como la del cargo por confiabilidad.



Nota: necesitamos rodear a EPM y al proyecto Hidroituango para garantizar que esta planta hidroeléctrica entre en operación a tiempo. El sector eléctrico y el país lo necesitan.



Orlando Cabrales

Presidente de Naturgas