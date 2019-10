Pagos digitales, un catalizador para las pymes

Las pequeñas y medianas empresas que conocemos como Pymes, hoy juegan un papel dominante en la economía colombiana, donde existen aproximadamente 1,5 millones de micro, pequeñas y medianas empresas inscritas en el Registro Único Empresarial (RUES).



Estos emprendimientos representan el 90% de las empresas, producen el 30% del Producto Interno Bruto (PIB), y emplean a más del 65 % de la fuerza laboral nacional, según datos de Confecámaras y McKinsey.



A pesar de este panorama, no hay que olvidar que en Colombia cerca de la mitad de este tipo de empresas quiebran después del primer intento y solo el 20% sobrevive al tercero; esto debido a que el 62 % de las mipymes no cuenta con acceso a préstamos financieros claves para su crecimiento y desarrollo.



De acuerdo con un estudio desarrollado recientemente por Visa, las Pymes colombianas tienen aún grandes desafíos de cara a integrarse a la nueva era digital, pues presentan un nivel moderado de bancarización. Únicamente el 57 % de estas posee algún un producto financiero empresarial. Del mismo modo, el estudio también arrojó un uso moderado de los canales digitales, pues el 49 % utiliza la banca online y el 43 % la aplicación móvil. No obstante, las compañías entrevistadas muestran ser cada vez más conscientes de las ventajas de formalizar su negocio, acceder a créditos, adoptar tecnologías de pago de vanguardia y utilizar redes digitales para promover sus negocios.

Muestra de ello es que en la actualidad cientos de Pymes utilizan Instagram como medio de publicidad.



En este contexto, diferentes actores relevantes del ecosistema estamos trabajando en la región para que estas empresas tengan mayores posibilidades de lograr el éxito comercial en el corto y mediano plazo. De hecho, en octubre del 2018, a través de la circular externa 019, la Superintendencia Financiera de Colombia dio a conocer un mecanismo que facilita a las Pymes el acudir a la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) con el fin de conseguir inversionistas para sus planes de expansión o producción; de igual forma, tendrán la posibilidad de acceder a una plataforma que les permitirá tramitar en línea las solicitudes de emisiones ante las autoridades para su aprobación, de tal manera que puedan ahorrar costos y acortar tiempos de trámite, así como simplificar procesos.



El Gobierno Nacional, por su parte, en conjunto con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), trabaja en un proyecto para que los empresarios tengan la opción de pagar sus impuestos de manera fácil y eficaz, a través de pagos digitales seguros, los cuales son cada vez más frecuentes en Colombia. Esta idea, que se conoce como régimen simple de tributación, tiene el objetivo de que 400.000 empresarios tributen por medio de la facturación electrónica, facilitando su formalización gracias a un sistema mucho más amigable y conveniente para el usuario.



Todos estos esfuerzos se están realizando paralelamente a un proceso masivo de inclusión, promovido por el Gobierno Nacional e impulsado por los actores privados del ecosistema. Estas acciones han permitido el ingreso de un mayor número de colombianos al sector financiero, así como ampliar de forma considerable el nivel de cobertura de las entidades financieras, alcanzando ya la presencia en el 100 % de los municipios del país, bien sea a través de corresponsales bancarios o de oficinas.



Este es el camino. Todos los protagonistas del ecosistema debemos seguir promoviendo la inclusión financiera, el apoyo a las pymes y la educación sobre los beneficios del uso de las diferentes tecnologías que hoy se encuentran en el mercado. El aceptar pagos digitales puede suponer una gran diferencia para las organizaciones, ya que les ayuda a llegar a los clientes nacionales e internacionales, quienes prefieren la conveniencia de realizar transacciones en línea o a través de dispositivos móviles.



Las ventas por internet son cada vez más frecuentes. No en vano uno, de los bancos de mayor relevancia en el país anunció hace poco una alianza con una plataforma de pagos que evidencia una clara oportunidad financiera para que más de 1,4 millones de comercios cuenten con oportunidades de crecimiento en sus negocios.



No estamos solos, somos varias entidades comprometidas con la inclusión financiera y eso es gratificante porque demuestra que hay muchos actores relevantes interesados en la formalización de la economía y en el apoyo a este tipo de emprendimientos.



Por nuestra parte seguiremos trabajando para hacer de los pagos digitales un catalizador que contribuya al crecimiento y solidez de las pymes colombianas, a través de múltiples formas de pago que perfeccionen la experiencia del consumidor.



Humberto Guihur

​Gerente General de Visa en Colombia