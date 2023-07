Petro y China: la nueva Ruta de la Seda

Colombia tuvo una visita particular, el Vicecanciller, Francisco Coy, recibió el 26 de junio en el palacio San Carlos en Bogotá al Embajador Qiu Xiaoqi, Representante Especial del Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, para América Latina y el Caribe.



Según la Cancillería, esta reunión fue a puerta cerrada y se trataron temas álgidos para la agenda bilateral que incluye la situación de las inversiones chinas, acuerdos de negociación y la anunciada, pero aún truncada visita del presidente de Colombia a China.



En este encuentro, el embajador destacó que Colombia es uno de los socios más importantes de China y que las relaciones están en el mejor momento histórico.



El motivo de la visita se lee entre líneas, es para instar por una pronta respuesta sobre la decisión de Colombia de firmar un memorando de entendimiento comercial, ‘La Franja y la Ruta de la Seda’, una estrategia de softpower con la que China espera invertir en diferentes sectores al cual ya se adhirieron 157 estados y que en la era Duque no llego a ratificarse.



Al mejor estilo de un Plan Marshall del siglo XXI, La Franja y la Ruta de la Seda (BRI, por sus siglas en inglés) es un proyecto emblemático para la República Popular China que espera vincularla con el corazón de Europa, África y América Latina. Evocando a la antigua Ruta de la Seda para potenciar las relaciones con el resto del mundo, especialmente en rubro de la infraestructura.



Si bien Gustavo Petro es reconocido por querer diversificar los socios comerciales y de inversión, todavía se muestra muy indeciso en tomar esta decisión. Brasil y Colombia son los únicos países que aún no oficializan la entrada al proyecto. Por otro lado 67% de la opinión pública en Colombia creen que deberíamos fortalecer los lazos económicos con China y el 54% cree que Colombia debería fomentar la inversión china en el país, según un reciente informe de Colombia Risk Analysis.



Aeropuertos inteligentes, puertos automatizados, escuelas híbridas y banca incluyente etc., hacen parte de la experiencia de esta potencia mundial, pero hoy en día, no se tiene certeza de una agenda estratégica interna o externa para que la cooperación entre países sea más efectiva. Expertos dicen que aún no estamos preparados para profundizar con en la relación con China, hoy los datos muestran que estamos mucho más cerca de lo que se piensa, Regiotram, el metro de Bogotá o las más de 100 empresas chinas que tienen una representación en Colombia, dan fe de que si es posible.



El desafío está en una estrategia sólida, ágil y con las reglas claras del juego sobre la mesa, además de una buena estrategia de comunicación, tanto para al país asiático como para los colombianos.



CRISTIAN ESPINOSA HERNÁNDEZ

Profesional en Relaciones Internacionales