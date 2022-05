Gustavo Petro propone un cambio sustancial de la política comercial: pasar del modelo de libre comercio iniciado por el gobierno Uribe I, al modelo de sustitución de importaciones de los años 60. La pieza central de la política comercial de Petro es el aumento de los aranceles: “El medidor de los aranceles será la generación de empleo en el país”.

En el pacto por la industria habla de crear “una política de aranceles inteligentes que estimule la vida, la generación de valor agregado, la competitividad y la industria nacional”. El concepto de aranceles inteligentes es nuevo en el mundo, a menos que quiera decir que se aplicará una política arancelaria inteligente. Con certeza los aranceles ni aumentan la competitividad, ni estimulan la vida.En cuanto a instituciones, Petro propone crear el ‘ministerio de la industria’, que es música para los oídos de la Andi, y también el ministerio de la igualdad “para la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales entre hombres y mujeres”. Para cada problema su ministerio.



Petro ofrece “negociar los tratados de libre comercio, y mejorar la posición de Colombia en el comercio internacional”. Los TLC son contratos que se suscriben cuando las partes consideran que han alcanzado un equilibrio. Si Petro sube el arancel del maíz amarillo de EE. UU., o de los productos lácteos europeos, éstos responderán de la manera que más nos duela: compensarán con aranceles para nuestro café y para nuestro banano. Ah, y el precio del pollo subirá a las nubes. Renegociar los TLC y mejorar la posición de Colombia en el comercio internacional son conceptos que se repelen.



¿Aumentar aranceles crea empleos? Sólo para Petro y para el candidato llamado el ingeniero. Ninguna política de choque contra el desempleo contempla la política arancelaria. Para ello se recurre a las políticas monetaria, de gasto público, y de subsidios. Si se aumenta sustancialmente el arancel del calzado o de las confecciones, con certeza habrá más contrabando, más producción nacional, pero no le hará ni cosquillas al nivel general de empleo.



Las leyes del comercio internacional son contrarias al sentido común que dice que las importaciones son malas y las exportaciones buenas. Sobre el particular, el Nobel de economía Krugman escribió: “El objetivo del comercio internacional no es exportar sino importar, es decir, el beneficio de un país al negociar con el resto del mundo es poder importar lo que necesita. Las exportaciones no son un objetivo en sí: hay que exportar porque los proveedores del extranjero tienen el mal gusto de exigir que les paguen”. ¿Un déficit comercial destruye empleos y un superávit crea empleos? EE. UU. tiene un déficit comercial colosal pero tiene pleno empleo; Alemania tiene un superávit comercial colosal pero también tiene pleno empleo.



¿Qué es populismo? Ofrecer al por mayor para incumplir al por menor. Ahí caben la política comercial de Petro y su tren para unir el piedemonte llanero con el Caribe.



Diego Prieto Uribe

Experto en Comercio Exterior.