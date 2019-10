Política industrial: medidas verticales - propuestas

La política industrial define las medidas transversales vigilando el acceso real a los mercados de factores, servicios empresariales e información de formación profesional, tecnológica y superior, impulsando emprendimientos con espacio económico real, colocando énfasis en proyectos y empresas con potencial de encadenamiento nacional e internacional, capacidad asociativa, disciplina innovadora, asignando gran importancia a la dinámica tecnológica y a la capacidad adaptativa a los cambios en los modelos de negocio.

Son preceptos al uso en política industrial de economías abiertas la construcción de una sociedad del aprendizaje, la modificación en los patrones de la ventaja comparativa, los criterios valorativos en casos de aglomeración, la ingeniería de reversa en la construcción de oferta estratégica vgr: Canadá en oferta agrícola para China e India a partir de espacio comercial creciente, o los enfoques productivos y comerciales basados en especialización.



Criterios de reciprocidad y beneficio mutuo tienen gran peso en las políticas comercial y de inversiones de calidad. El desbalance crónico en las relaciones comerciales es enemigo estratégico del libre comercio.



Por tanto, el monitoreo permanente de flujos de comercio genera señales de ajuste y promueve corrientes de inversión de calidad cuando quiera que no son suficientes o factibles las compensaciones comerciales. Esta es una de las áreas que compromete gran cuota en la gestión de las autoridades de los Mitinci y de política exterior.



La evaluación de la acción coordinada entre cancillerías e instituciones de promoción de exportaciones, inversiones y turismo es crucial. En el medio internacional, la agenda de los países y de sus mandatarios incluye visitas directas individuales a empresas de alto efecto multiplicador, decisivas para la integración en cadenas de producción y suministro.



La mejora en la productividad es objetivo primordial en aras de lograr la convergencia en materias como renta y bienestar. Percibo una buena comprensión de este aserto en las declaraciones del presidente Duque y su Ministro de Comercio.



Sin embargo, pareciera estar más claro el objetivo que el cómo lograrlo. Se promueve por ejemplo la intervención de variadas agencias estatales pero no se corrige el déficit cualitativo y de gestión de impacto en tales instituciones dentro de lo que se denomina “gobernanza imperfecta”.



Abundan los casos de cuadros entrenados en universidades internacionales que desconocen el tejido empresarial nacional y las prácticas culturales de los productores. Mientras discuten la diferencia entre política industrial y política de desarrollo productivo que sustancialmente es banal, eluden las metodologías para selección de clusters y la prospectiva sectorial.



La política industrial involucra componentes verticales en orden a las fortalezas productivas y territoriales y a la planeación diferenciada correspondiente. No es legítimo confundir el “seleccionismo de viejo cuño” con la priorización técnica de renglones productivos y articulaciones eficaces en niveles doméstico e internacional.



La esfera de la metodología de intervención de la es el campo de mayor desarrollo tanto en lo conceptual como en el herramental de la política industrial. La capacitación y entrenamiento de especialistas en prospectiva productiva, selección de clusters, priorización de sectores de mayor potencial y desarrollo estratégico territorial, son asuntos insoslayables.



Cómo son las medidas verticales en la política productiva avanzada? No se agotan en una lista, se definen en el ámbito territorial o sectorial específico. La experiencia de países de referencia como Taiwán, Turquía, Corea, Vietnam, Indonesia, México, de regiones en India y China y las acciones en segmentos de menor tamaño en Brasil, Hungría, Taiwan han de ser tenidas en cuenta.



MEDIDAS VERTICALES



-Programas departamentales de desarrollo productivo; programa para el desarrollo productivo local; selección fina de proyectos de Diamante Caribe y Santanderes y de proyectos departamentales o regionales para portafolio hacia inversionistas identificados; agendas territoriales de empleo productivo; definición de agendas sectoriales y territoriales específicas basadas en proyectos para promoción de inversión extranjera por ProColombia y Cancillería; estudios bilaterales de identificación de cadenas con interés de inversión directa de países con alto potencial; concreción de agendas gremiales compactas y compromisos mutuos; operación de una fuerza de tarea Mincomex, Mintic, Mincyt(Colciencias) y DNP para el plan prospectivo 2020-2025 en desarrollo multisectorial y adecuación productiva a partir de inteligencia artificial y tecnologías disruptivas; habilitación de talleres de promoción de emprendimiento naranja con proyectos productivos locales de mérito (proceso en marcha); incorporación del sector cooperativo en órganos de coordinación a nivel territorial y fina selección de iniciativas de economía solidaria; articulación de nuevos gobiernos locales con iniciativas como fábricas de productividad e iNNpulsa, programa de fomento de economía naranja y programas territoriales de desarrollo turístico y economía circular, y selección de vocaciones y renglones productivos nuevos de alta factibilidad en el ámbito territorial.

verticales estratégicas



Por vía enumerativa podemos mencionar:



-Prospección local, regional y nacional de las relaciones económico-educativas: nivel académico, calidad y costo, integralidad, geografía económica, bilingüismo, docencia, investigación, extensión, integración con sector productivo, emprendimiento innovador.



- Desarrollo en ámbitos subsectorial y territorial de servicios industrializados, nuevas plataformas, economía móvil, redes de alta penetración, modelos en línea, plataformas de ejercicio profesional liberal en línea, telemedicina, asistencia legal, “Uber tractor” en sector rural, teletalleres de mantenimiento TIC - motores 2T y refrigeración.



- Logistica sostenible: Conectografía, corredores regionales de circuitos productivos, estrategias regionales de economía circular, redes y operaciones en línea sobre plataformas como las de la industria del juego vgr: nanocrédito.



- Infraestructura productiva y comercial para Mipes y artesanos a nivel local

- Pyme y Micro: minicadenas, negocios diferenciados y caracterizados, autónomos y cuentapropistas quam ut superesse.



Juan Alfredo Pinto Saavedra

Exembajador

juanalfredopinto@yahoo.com