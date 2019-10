Por la protección de la economía

Esta semana, Colombia y muchos países de la región celebran el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo, una fecha que nos recuerda la importancia que tiene enfrentar estos flagelos, para afectar la sostenibilidad de las estructuras criminales y proteger la economía nacional de la penetración de dineros de origen ilícito.



Como todos saben, el lavado de activos y la financiación del terrorismo generan graves distorsiones en la economía, fallas de mercado, crean marcos de competencia desleal en los que las empresas legales no pueden competir con empresas fachada, afectan sectores completos de la economía, disminuyen los ingresos de las familias y, en general, deterioran el bienestar de la sociedad. Además de impedir la libre competencia y el adecuado funcionamiento de los mercados, estos delitos tienen un efecto multiplicador sobre la actividad criminal.



Adicionalmente, el lavado de activos deriva en un riesgo reputacional para las empresas y los sectores que se ven afectados por este flagelo. Desafortunadamente, la filtración de los dineros ilícitos en la economía legal induce a la estigmatización y compromete a todo el sector afectado, creando una mancha que alcanza a las empresas legales, comprometidas con el país y con los sistemas de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Esto provoca un efecto boomerang, es decir, una afectación que se devuelve de forma aumentada hacia la economía misma. ¿Por qué? La respuesta es simple. Porque cada sector de la economía es importante para el buen funcionamiento de todo el aparato económico, para el crecimiento y el bienestar.



Por ejemplo, cuando las personas acuden al médico con una torcedura en la muñeca, el doctor no se apresura a buscar una sierra y cercenarle el brazo. Al contrario, examina la causa del dolor para generar un diagnóstico y una cura. El médico sabe que una mano, al igual que todos los órganos y miembros del cuerpo humano, son importantes para su buen funcionamiento y bienestar.



De la misma forma, cada sector, subsector o actividad económica, cumple una función fundamental en la economía del país. El aporte en productividad, exportaciones, crecimiento, generación de puestos de trabajo y desarrollo no se puede cercenar a causa de la filtración de una enfermedad generada por actores ilícitos específicos, que bien se puede prevenir y detectar con regulaciones, entendimiento del fenómeno, debida diligencia, conocimiento del cliente y del beneficiario final, coordinación, cooperación interinstitucional, uso de tecnología e implementación de buenas prácticas.



Por esa razón, todas las entidades que hacemos parte del sistema nacional anti lavado de activos trabajamos de manera coordinada (como un equipo médico) para proteger a la economía nacional de los efectos devastadores de los dineros de origen ilícito.



No sirve de nada cerrarle las puertas a un sector, subsector, o actividad económica; lo que debemos hacer es cerrarles la puerta a las economías ilícitas y apoyar a las empresas legales.



En la conmemoración del Día Nacional de la Prevención del lavado de activos, los invito a decirle No a la estigmatización de los sectores y Sí a la legalidad y a la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.



Javier Gutiérrez López

​Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf)