Preparación y prevención, claves para afrontar ‘El Niño’

De acuerdo con el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (Noaa), nos encontramos oficialmente en un fenómeno de ‘El Niño’. Esto pone en alerta a todos los sectores del país, y obliga a tomar acciones para estar preparados ante esta coyuntura.

Enfrentar el fenómeno de ‘El Niño’ requiere de alta preparación por parte de todos los agentes del sector eléctrico. En el caso de los generadores hidroeléctricos, su objetivo será el cuidar el agua y realizar los mantenimientos de las centrales de generación, de manera que se puedan mitigar inconvenientes de carácter técnico en la operación.

Pero el compromiso de ahorro del agua no debe ser sólo de nuestro sector; todos los colombianos debemos unirnos en este propósito para estar preparados ante esta situación.

Por su parte, los generadores térmicos, que sirven como soporte para respaldar el sistema en esta coyuntura, deberán tener lista su infraestructura para continuar garantizando el abastecimiento de energía eléctrica en todo el territorio nacional. Es clave que todos los esquemas logísticos estén garantizados, de tal forma que estén seguros el gas y el carbón con los que se genera energía.



Además, es fundamental que los proyectos de energías renovables como la solar y la eólica puedan entrar en operación para complementar la matriz de generación de energía eléctrica.



Por su parte, la articulación de los sectores público y privado es primordial para diseñar planes de manejo de crisis, con el fin de tener soluciones en caso de escenarios críticos.

La preparación y prevención son clave para afrontar ‘El Niño’, un fenómeno que no se sabe cuánto puede durar y cuál será su intensidad. Por eso, hacemos un llamado para dejar actuar el diseño de mercado, el cual permite dar las señales de ahorro de agua y de necesidad de los recursos térmicos, y que ha respondido en situaciones similares en años anteriores. ¡Llevamos tres décadas sin apagarnos!



Señales de intervención buscando bajar las tarifas en medio de esta coyuntura, podrían ser riesgosas en medio de ‘El Niño’. Sabemos que bajar las tarifas es importante para aliviar el bolsillo de los colombianos, pero el contenido de actos normativos recientemente publicados podría tener un efecto contrario al propuesto, poniendo en riesgo la señal de abastecimiento y la confiabilidad del mercado en el mediano plazo, con medidas que buscan a través de reformas estructurales, dar solución a una situación que es temporal, coyuntural y ajena al sector. ¡Que lo urgente no nos desvié de lo importante!



En vísperas de un fenómeno de ‘El Niño’ será de especial importancia realizar una revisión rigurosa de los balances de oferta y demanda del sistema para que las decisiones que se adopten propendan por mantener la confiabilidad, es decir, que sigamos contando con energía eléctrica 24 horas al día, 7 días a la semana.

NATALIA GUTIÉRREZ JARAMILLO

Presidente de Acolgen