Presidente Duque, transfiera el riesgo...

Estimado presidente, debo admitir que no sabía de usted hasta que empezaron las campañas presidenciales y en un evento empresarial, cuando apenas iniciaban las mismas, usted conquistó mi voto. Así es, voté por usted y sigo convencido de que necesitamos que le vaya muy bien para que existan mejores condiciones para todos, para que así el país avance y salga adelante.



Frente a las movilizaciones del Paro Nacional que se adelantan, quiero respetuosamente hacerle una gran sugerencia; si bien una parte de las peticiones que hace la ciudadanía son directamente contra los resultados de su Gobierno, hay otras en las que usted debe transferir el riesgo.



No es posible que congresistas y otros líderes de este país, estén opinando y viendo los toros desde la barrera, cuando muchos de ellos durante años no han sido capaces de lograr legislar para la gente, y sí en beneficio propio.



No defienda lo indefendible, y menos cuando la responsabilidad de muchas políticas públicas ha estado en cabeza de congresistas como: Jorge Robledo, Germán Navas del Polo Democrático, que llevan más de 10 años en esa institución, ni hablar de Juan Manuel Corzo, Luis Fernando Velasco, Javier Álvarez, Efraín Cepeda del partido Liberal y Conservador, que llevan más de 20 años viendo cómo pasa todo sin hacer mucho. Si lo piensa bien, los años de estos señores en el congreso, son los mismos años que tienen hoy los jóvenes que están en las calles manifestándose. Ellos, los políticos atornillados, seguramente tienen más responsabilidad que usted en las decisiones que se han tomado en materia de paz, educación, salud, pensión y otros temas, en los que incluso yo, como empresario me adhiero.



Presidente, es un momento histórico y usted debe tomar las riendas de la conversación para llamar al orden, dirigir el rumbo, ofrecer caminos y poner, sobre todo, a trabajar a los que se la han ganado fácil todos estos años. Recuerde que históricamente, el Congreso de la República ha tenido la peor imagen y usted no puede cargar con eso.



Presidente, usted a sus 43 años tiene la posibilidad de gobernar con la experiencia de un grande y la vitalidad de un joven. Dele el giro, súmese y transfiera el riesgo para que logre ser parte de la solución. Transferir el riesgo, no es delegar a sus funcionarios la conversación más importante que ha tenido este país después de la paz, transferir, es llamar a sus corresponsables para que, a modo de solución, legislen y construyan el país que los ciudadanos, en algunos casos, justamente están pidiendo.



Por último, presidente, cuente con el respaldo de todos los que sabemos que usted, lejos de la politiquería, busca mejorar las condiciones, no intente convencer a nadie de que los resultados de su gestión limpian las 'embarradas' de todos los políticos y funcionarios del poder judicial y legislativo.



El problema es más de fondo, y los culpables somos todos, porque durante años guardamos silencio ante las decisiones que se tomaron mientras nos excusaban con la guerra.



Presidente Duque transfiera el riesgo, aquí, también todos somos culpables y usted está para ayudar a solucionar.



Jhan Rivera

Director Monodual

jhan@monodual.com