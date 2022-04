¿Prohibir exportaciones?

El precio de la carne sí que ha subido en Colombia: hoy los consumidores pagan casi 36% más por la carne de res que hace un año, 18% más por la de cerdo y 26% más por la carne de pollo; los tres productos han contribuido a que por cada 100 mil pesos que pagaba hace un año una familia hoy tenga que pagar $1.150 más por carnes, de los $8.500 más que cuesta la canasta.

Justo hace un año que comenzó esta subida del precio de las tres carnes, como de otros alimentos: coincidió con las protestas y bloqueos que paralizaron por dos meses a muchos productores y destruyeron empresas, rompieron cadenas productivas.

Ante esto, algunos hablan de control de precios, otros piden bajar impuestos, otros proponen quitar aranceles y permitir la importación de otros alimentos.



Pero fue el senador Gustavo Petro, el que, con información falsa, hizo la propuesta más exótica y nociva: un límite a las exportaciones. Dice Petro: “La exportación de carne solo debe ser posible despues de suplir el mercado nacional. (sic)” para, enseguida, afirmar que “Lo que se exporta no es carne, sino ganado en pie, que es una barbaridad”, como es una barbaridad, según él, comer carne de vaca.



Falsa la información, porque casi la mitad de las exportaciones son de ganado en pie, otra buena parte de carne en canal, con un valor creciente de cortes, con alto valor agregado.



Falsa, porque el consumo de vacas hace rato se hace y no ha desequilibrado el hato.

Falsa, porque las exportaciones, pese a su aumento reciente no alcanzan las que se hacían a Venezuela hace quince años, y siguen siendo relativamente marginales, pues no superan un 1% del hato y 20% del consumo. Hasta la exportación de ganado en pie cayó el año pasado.



Exótica, porque prohibir las exportaciones sólo se puede hacer en situaciones de emergencia, de lo contrario Colombia incumpliría con compromisos en la Organización Mundial de Comercio.



Nociva, pues frenaría en seco la transformación productiva del sector, privando de una fuente de alto ingreso a campesinos ganaderos y rompería las cadenas productivas con destino a la exportación de productos cárnicos de alto valor que se están comenzando a generar en la ganadería colombiana.



Claro que la ganadería Colombiana tiene que comenzar, y rápido, a cuidar el medio ambiente, a usar menos agua y a pagar por usarla, a meterse en establos o usar sólo tierras aptas, y a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero que hace.

Pero para tener menores precios de la carne se necesita más producción y eso requiere desarrollo productivo con inclusión, no proteccionismo. Más formalización y tecnificación, cuidado de la sanidad animal y sobre todo, inclusión a los campesinos en cadenas productivas de alto valor hacia una oferta exportable, con seguridad pública, derechos de propiedad bien definidos, protección social y oferta educativa rural para ellos.



JORGE RESTREPO

Profesor de Economía, U. Javeriana

Twitter: @jorgearestrepo