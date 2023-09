¿Protección del consumidor, en el papel o en la práctica?

La figura del consumidor en el régimen legal colombiano goza, ‘en el papel’, de adecuada protección. No son pocas las normas legales que ponen al consumidor en una posición de privilegio bajo el entendido que, en una relación de consumo, la figura del consumidor se encuentra en una situación de inferioridad frente a productores y distribuidores.



La Constitución consagra el derecho de los consumidores como un derecho colectivo, lo cual implica la protección de la comunidad misma. Por su parte, la Corte Constitucional ha desarrollado una abundante doctrina en donde ha reconocido que la protección del consumidor comprende aspectos sustanciales, procesales, y de orden participativo frente a la administración pública y a los órganos reguladores (Ver Corte Constitucional. C-1141 de 2000. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).



Desde una óptica legal, la Ley 1340 de 2009 introdujo una disposición de gran relevancia para garantizar una efectiva protección consistente en que las actuaciones administrativas de la autoridad de competencia (Superintendencia de Industria y Comercio) deben tener como finalidad el bienestar del consumidor, y para ello promovió como mecanismo de protección la participación de los consumidores en investigaciones por prácticas restrictivas de la competencia para que intervengan aportando consideraciones y pruebas que le permitan a la autoridad proteger efectivamente sus derechos y materializar el esquivo bienestar del consumidor.



No obstante, el problema de desamparo que viven hoy los consumidores colombianos no es por falta de normas sino por falta de aplicación de estas por parte de las autoridades competentes y por inoperancia (o timidez) de aquellas organizaciones que se apropiaron de la vocería de los consumidores y que a la hora de alzar su voz han reinado por su ausencia, tal y como sucede con la Confederación Colombiana de Consumidores.



Un ejemplo que ilustra a la perfección esta situación se vio en los últimos meses con la investigación que adelantaba la Superindustria contra Avianca y Viva Air Colombia por haber celebrado una integración empresarial sin haber obtenido la autorización previa por parte de la Aeronáutica Civil.



A juicio de la Superintendencia, la investigación ameritaba cerrase sin sanción puesto que, entre otros compromisos, las investigadas se comprometieron a actuar de manera independiente en el mercado y a cumplir con las normas de la libre competencia.



La Autoridad obvió advertir, que dicho compromiso resultaba irrelevante e insuficiente como quiera que Viva Air hoy se encuentra en liquidación, sin aviones que volar y sin una clientela. La actuación de la Superintendencia no tuvo presente el bienestar del consumidor, y el consumidor tampoco se hizo escuchar a través de la vocería en cabeza de las asociaciones que los representan.



Mientras los consumidores no se organicen para participar activamente ante las autoridades que deben velar por sus derechos, su protección, en la práctica, continuará comprometida.



JORGE DE LOS RÍOS

Socio del área de Competencia, Protección del Consumidor y Protección de Datos Posse Herrera Ruiz