¿Protección social sin piso?

Mediante sentencia C-276 del 19 de agosto de 2021, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo, por el cual se creó el piso de protección social en el país. La decisión tiene efecto solamente a partir del 20 de junio de 2023, como medida para evitar afectaciones a los derechos de los vinculados a aquel.

El piso de protección social fue establecido por el legislador como un mecanismo para promover la cobertura en beneficios económicos periódicos BEPs, seguro inclusivo en riesgos laborales y subsidio familiar, frente a quienes por laborar jornadas inferiores a la ordinaria, devengaran menos de un salario mínimo, o ejercieran actividades autónomas, como un esquema para combatir la informalidad e impulsar una vía de protección para trabajadores carentes de ella.



Su adopción provocó reacciones por parte de las centrales sindicales, al considerar que su implementación precarizaba las relaciones laborales, por lo que la solicitud de su eliminación quedó planteada dentro de las peticiones del comité del paro nacional.



La Corte Constitucional, en la línea de recientes pronunciamientos que acotan los alcances de las normas que pueden incluirse en los planes de desarrollo, determinó que con este artículo se vulneraba el principio de unidad de materia, pues tratándose de una regulación de la protección social debía ser objeto de desarrollo por ley ordinaria, al no tener carácter instrumental para la ejecución del referido plan.



Pese a que el piso de protección social mantiene una vigencia temporal, sin duda la decisión judicial marca el derrotero procedimental que debe seguirse en esta materia.



Puede decirse entonces, que la protección social en Colombia se quedó sin piso?



No. El desarrollo legal y reglamentario de esta figura, así como las reacciones que suscitó, constituyen un gran paso adelante, pues expresan que existe acuerdo en torno a la necesidad de combatir con decisión la informalidad y definir esquemas que permitan la protección por vejez, afectaciones económicas por enfermedad, riesgos del trabajo, subsidio familiar y desempleo, de más del 40% de la población trabajadora que hoy esta excluida de ese derecho humano.



La Corte Constitucional facilitó un término equivalente al de dos legislaturas para que se adopte un régimen tal, medida que condicionó el derrotero de la política de protección social, imponiéndose esta materia en la agenda pública inmediata. Es preciso a propósito, ejercer veeduría ciudadana para que se expida la regulación necesaria que dé cumplimiento al fallo.



Pero además constituye esta una excelente oportunidad para que, a partir de los análisis que sustentaron la norma inexequible, de los esfuerzos del Ministerio del Trabajo y de los aportes y críticas de muchos sectores, se convoque un amplio espacio de deliberación ciudadana, de diálogo social y de confrontación democrática, con el fin de diseñar un esquema de protección social inicial, de entrada o de garantías mínimas, que articulado con el sistema integral de aseguramiento social y con el régimen de trabajo decente, sirva para que los empleadores y trabajadores que hoy carecen de protección, puedan acceder a ella.



El escenario de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es el indicado para materializar esa aspiración que no da espera y cuyo objetivo ha de ser asegurar que no haya trabajadores de diferente categoría, pues todos tienen derecho a la protección social.



Esquemas como la cotización por semanas – que tanto ha beneficiado la formalización en el trabajo doméstico, o programas ambiciosos de formalización laboral por sectores y alternativas de contribución solidaria para acceder a prestaciones económicas en el régimen subsidiado de salud, son antecedentes que muestran caminos para el consenso y el compromiso nacional por un mercado laboral más equitativo e incluyente.



Así mismo, se aprecia oportuno vislumbrar la discusión sobre el estatuto del trabajo, deuda pendiente con la orden del artículo 53 de la Constitución, así como convocar en el país a un gran pacto social en materia de mercado laboral y protección social, que consolide una decisión estratégica de Estado y que trascienda visiones particulares, partidistas o gubernamentales, así como supere la tendencia a las reformas parciales o aisladas. Experiencias en diálogo social como las de Uruguay y España, deben hacernos reflexionar y actuar sobre lo inaplazable de iniciar este camino.



El piso de la protección social debe ser la decisión política por lograr coberturas para todos los trabajadores, a las que está comprometida Colombia por principios internacionales y constitucionales, pero especialmente, por un mandato ético inescapable.



Así las cosas, edificar concertadamente el piso de protección social es una invitación para reactivar social y económicamente al país, aplicando criterios de justicia, que permitan a la voz de la calle marcar, a partir del diálogo y la tolerancia, el futuro de una democracia renovada.



Juan Carlos Cortés González