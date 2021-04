¿Qué le espera al mundo en el poscovid?

En el último año, debido a la pandemia, hemos visto cómo muchas tendencias que ya venían en auge se aceleraron. Cambios que se tenían previstos para los próximos diez años pasaron a ser una realidad en un abrir y cerrar de ojos.



Temas como la digitalización, el teletrabajo, el trabajo sin fronteras, la bancarización, la economía circular y la sostenibilidad del planeta, nos ponen hoy a pensar en nuestro futuro. La pregunta que subsiste, es si estas tendencias permanecerán y cuáles son sus impactos positivos y negativos para la humanidad.

Para responder dicha pregunta es importante, primero, analizar las posibilidades de repetir una situación como la que estamos viviendo actualmente. Según Bill Gates “La pérdida de vidas y la miseria económica causadas por esta pandemia están a la par de lo que sucederá si no eliminamos las emisiones de carbono del mundo.



Para el 2060, el cambio climático podría ser tan letal como el covid-19, y para el 2100 podría ser cinco veces más letal”. Así mismo, varios estudios han demostrado que el deterioro del medio ambiente tiene un costo enorme para el bienestar humano y las economías.



De acuerdo a la OMS, la contaminación del aire por sí sola cuesta un estimado de US$5,11 billones en pérdidas de bienestar a nivel mundial cada año y en los 15 países con las mayores emisiones de gases de efecto invernadero, se estima que los impactos en la salud de la contaminación del aire cuestan más del 4% de su PIB. Así las cosas, es evidente que debido a los altos niveles de emisiones y la contaminación, las posibilidades de enfrentarnos a situaciones similares en el futuro, son muy altas.



Uno de los principios rectores de la humanidad en los últimos años, se ha basado en un modelo de economía linear, en el cual se extraen los insumos primarios, se produce el bien, se utiliza y se desecha. La economía circular surge como un modelo alternativo en el cual se busca recuperar, reparar y rediseñar los bienes y servicios para extender su vida útil, evitando la eliminación de recursos en forma de residuos.



La reparación de equipos, por ejemplo, evita que se conviertan en desechos. Otro punto de la economía circular, es la generación de nuevos negocios derivados de la circularidad de los productos, como es el caso de los bienes reciclados.



La opción por nuevas fuentes de energía, en detrimento de otras más dañinas para el medio ambiente, puede generar nuevas oportunidades y eventualmente reducir los costos de producción, entre ellas la energía renovable, la cual cada vez es más barata y eficiente.



Para resumir, la pandemia nos ayuda a vislumbrar nuestro futuro y cómo la crisis por el deterioro del ambiente puede resultar en un problema inmanejable de no atenderlo a tiempo. El covid nos ha mostrado el poder de transformar algunos de los principios rectores de nuestra sociedad.



Esto, sin duda, puede contribuir a un cambio sistémico y de largo plazo, lo importante es aprender que estas tendencias se acentuarán y se convertirán en nuestro presente y futuro.



Lorena Guarnizo

MSc Public Management and Governance, LSE 2015