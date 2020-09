¿Qué son las compañías PropTech?

Para garantizar una reactivación económica segura y estable, aparte de adoptar todos los protocolos de bioseguridad diseñados por el Ministerio, Gobernaciones y Alcaldías, se debe limitar el contacto humano y procurar seguir realizando las actividades –aquellas que lo permitan– de manera virtual. Pero, el gran interrogante es: ¿cómo lograr esto de una manera efectiva?



Según una encuesta de la firma BDO, el 54% de las empresas en Colombia están adoptando tecnologías disruptivas como inteligencia artificial, IoT, aprendizaje automático, automatización, entre otras, para potenciar su servicio. El mundo inmobiliario y de bienes raíces, no es ajeno a este cambio; desde hace un tiempo las compañías PropTech (Property Technology) del sector inmobiliario han tomado una relevancia mayor en la industria. Ante la demanda tecnológica impuesta por la era digital, las PropTech han incorporado nuevas tecnologías para soportar sus servicios inmobiliarios y volverse más competitivas dentro del mercado.



Todo esto se potenció en el marco de la coyuntura generada por el Covid-19. Si bien, la imposibilidad de salir de nuestros hogares y desplazarnos por la ciudad, fue un problema de operación para las inmobiliarias convencionales, para las compañías PropTech fue la oportunidad de afianzarse en la industria y trazar el camino de transformación y evolución del sector.



Pero, ¿cómo por medio de la tecnología pueden operar las inmobiliarias?, pues bien, a través de videos 3D grabados con una cámara especial que escanea los espacios de la propiedad en 360 grados, los cuales posteriormente los clientes podrán visualizar las imágenes y los planos virtuales desde un dispositivo electrónico o utilizando gafas de realidad virtual. Esta transformación de la industria permite profesionalizar y personalizar la atención al cliente, potencializando el servicio a tal punto que, en épocas de cuarentena, compañías del sector lograron un crecimiento del 540% en ventas brutas.



A todo lo anterior, se suma la inclusión de otro tipo de herramientas para seguir evolucionando en la industria: Software CRM (Customer Relationship Management) son programas donde se guarda toda la información y los datos respecto a las propiedades y sus clientes, de esta manera garantizan que toda la información esté centralizada y lista para ofrecer el mejor servicio al cliente; Fintech, billetera virtual que sirve para incorporar el pago de los arriendos con tarjeta de crédito, evitando percances económicos a fin de mes y así brindar opciones de financiamiento.



De esta forma se evidencia el inminente cambio de la industria, que no solo está haciendo más eficiente las operaciones de compra, venta y renta de inmuebles, sino que también permite conectar compañías locales con plataformas digitales a nivel internacional para trabajar en proyectos inmobiliarios de cualquier ciudad del mundo, y de esta manera se logre atraer inversión extranjera para el sector.



Sin embargo, siempre hay oportunidades de mejorar; por ello se está trabajando para que el día de mañana las ventas se puedan hacer a través de plataformas virtuales, que estén sincronizadas con notarías para realizar todos estos procedimientos de manera remota. También se está avanzando para que las respuestas créditos hipotecarios sean en tiempo real, de tal modo de agilizar los procesos de venta y compra



La cuarta revolución industrial y transformación digital, es ideal para esta etapa de reactivación económica responsable, segura y progresiva; además es el presente y futuro de diversas compañías en las industrias más relevantes de la economía. La integración del mundo físico, digital y virtual será la clave para los sectores en épocas de post pandemia, no solo podrán mejorar elementos generales de sus operaciones, sino que también potenciarán el impacto de su producto.



Julián Acosta

Director General de CoolHouse