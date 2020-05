Reactivación: ¿cuándo y cómo?

Aun cuando hay acuerdo en que la pregunta no es ya cuándo sino cómo reactivar, las dos están conectadas en el sentido de que hacerlo requiere unas condiciones que determinan la necesidad de establecer si se están dando, o en qué grado es así, y si los esfuerzos para lograrlas son adecuados y suficientes.



La escogencia social se ha inclinado en el trade off [mitigación-ingreso/empleo] hacia estos a pesar de la insistencia de analistas (yo incluido) en que por no darse los niveles de testing/rastreo/aislamiento, la explosión de la infección sumergida en los asintomáticos y el relajamiento de las restricciones adelantarán la segunda ola de manera que el trade-off resulta ser [empleo presente-empleo futuro] por apresurarse sin dichas condiciones. En realidad, es un problema de voluntad política para aumentar el gasto público para subsidiar a los más vulnerables como se hizo para salvar a los banqueros con $13 billones de pesos de 1999.



La sociedad, considerado que el colapso económico es insostenible, se ha inclinado por aceptar un incremento en los enfermos y en los muertos. Y en Colombia tenemos una complicación adicional: no solo que la falta de test no permite establecer la verdadera dimensión de la infección sino que el gobierno no ha hecho un manejo transparente de esta sometiéndonos a una presentación confusa y contradictoria (insistiendo en que ya se había alcanzado el aplanamiento cuando esto es la excepción en el país, su asesora afirmando hace varias semanas que ya habíamos entrado en supresión).



La presentación no debiera ser politizada/defensiva y confusa en cabeza del presidente (en su show cotidiano a la Trump antes) sino en cabeza de alguno de los asesores de Minsalud respetándonos como ciudadanos informados y razonantes con anuncios y explicaciones científicas.



Cuándo los beneficios de reactivar (rebote de ingreso/empleo) exceden sus costos en incremento de casos o rebote del factor de reproducción (número de contagiados por infectado) desde Ro=1 g=0 o R<1 g=0 (g tasa de crecimiento) a R0>1 g>0? Todo esto está críticamente condicionado por los incrementos en testing (que tanto afectan los de la curva) y así en identificar/aislar infectados y rastrear contactos; junto con aquellos en la capacidad del sistema. Para poner un caso estrella en ambas direcciones, Alemania, puede reactivar antes y más rápidamente pues iba antes de hacerlo en 2' de test (24mil/millón 700mil/semana, cuando Corea estaba en 560mil 11mil/millón 20mil día), mientas Colombia 42mil (840/millón; Chile: 115mil 4.500/millón).



El riesgo para nosotros de hacerlo es muchísimo más alto y el trade-off [control vs ingreso/empleo] es más estrecho, lo cual destaca la dificultad en bajar el costo económico del aislamiento. Se ha logrado mantener el margen del sistema para manejar el flujo de enfermos pero al costo de que entre la población pobre, especialmente la informal y los crecientes desempleados de salario mínimo o menos, puede llegar a darse hambruna: la pérdidas en seguridad en salud y económica, se traducen en pérdidas en seguridad alimentaria y publica.



En otras palabras ante esta emergencia urge reactivar, pero la localización en el trade off [riesgo en seguridad en salud vs rapidez en bajar el económico] es un asunto de regulación informada por resultados de los modelos en términos de que cuál es el costo en las tasas de infección/mortalidad de la ganancia en la tasa de crecimiento/empleo, de manera que la decisión de qué incremento en las primeras es aceptable para ganar qué incremento en las segundas es una decisión política.



Lo que exige claridad sobre en dónde estamos en la evolución de la infección o aplanamiento de las curvas.



Esto requiere establecer de cuál aplanamiento se habla, de cuál curva (total de infectados I, su logaritmo lnI y el incremento día ?I) y de cuál de las 4 etapas en su evolución (la de sus pendientes) o en la de R0.



1ª El número de infectados día ?I deja de crecer, la pendiente de curva I=?I/?t permanece constante (ella se torna en una recta en el tramo de inflexión ?I creciente a decreciente) o sea que la curva de nuevos infectados se aplana (en el sentido riguroso de una meseta) y la de lnI empieza a aplanarse con el descenso de g=?I/I siendo todavía positiva (R>1).



2ª Los aumentos diarios ?I decrecen (tramo decreciente de la de la curva AI) como lo hace la pendiente de I=?I/?t y la de la logarítmica con la caída de la tasa de crecimiento g=?I/I (o su equivalente la diferencia logarítmica) la curva lnI se aplana más rápido, permaneciendo positiva (R>1)



c) ?I se anula, su curva llega al eje horizontal del tiempo y permanece allí a lo largo de este, las curvas del total I y de su logaritmo lnI aplanándose en el sentido riguroso de una meseta (o sea se alcanza la cresta o pico) siendo que consiguientemente g se anula o sea que R=1.



Estas tres etapas a) a c) constituyen la fase de mitigación: progresiva modulación del flujo de enfermos nuevos a la capacidad del sistema protegiéndolo de ser copado o sobrepasado por este flujo (dándole margen a expandir UCI y de que los médicos se recuperen).



d) la curva de AI es crecientemente negativa con lo que las pendientes de las de I e lnI así como g=:?I/I= ?lnI se tornan negativas (el tramo decreciente después del pico)



Esta etapa d) constituye la fase de supresión R<1.



Siguiendo con limitadas disponibilidad de test y su extensión, nos urge una expansión multiplicativa con aislamiento/rastreo. Lo demás ya es una regulación esa sí inteligente en materia de bioseguridad (distancias/asepsia en los lugares de trabajo) basada en resultados científicos, capacidad de diseño, implementación y ajuste; y responsabilidad de una ciudadanía educada e informada.



Ricardo Chica

Consultor en desarrollo económico