Reforma a la educación: ¿necesitamos más universidades?

El paquete de reformas sociales que lidera el Gobierno Nacional incluye importantes ajustes a la Ley de Educación Superior (Ley 30 de 1992).

Lo primero para destacar es el gran consenso sobre el sentido de urgencia para el trámite de modificaciones a esta Ley. En tal objetivo, nos debemos un debate profundo y transparente sobre cómo aumentar las transferencias de recursos hacia las universidades públicas.



Existen numerosos estudios (v.g., The failure of input-based schooling policies de E.A. Hanushek) que han mostrado que no siempre existe una correlación entre inversión oficial y calidad educativa.



Esto significa que, siendo evidente la justificación para presupuestos que respondan a los requerimientos de talento humano e infraestructura de las instituciones públicas, dicha condición es necesaria pero no suficiente. Si los dineros estatales no están vinculados a metas de calidad y eficiencia del gasto, habremos encontrado nuevas formas de despilfarro del erario.



Una segunda inquietud es la incorrecta pretensión de que la fórmula del desarrollo económico y social se limita a la ampliación de la cobertura de la educación superior. En un análisis similar al anterior, esta es una condición esencial, pero que no es solución por sí misma.



Más aún, un afán por ampliar cobertura sin resolver simultáneamente los componentes de calidad y pertinencia, nos llevaría al contrasentido de una población con títulos universitarios, pero sin capacidad de beneficiarse de este entrenamiento o de aportar a la productividad nacional.



Esto es, formar médicos o economistas para que terminen en funciones asociadas con mano de obra no calificada, es una estrategia inútilmente costosa y un engaño a la juventud. Para evitar esto se puede hacer uso de la buena práctica internacional, la que nos indica que es tiempo de superar el paradigma del diploma universitario como único garante del progreso.



En Alemania, Finlandia o Singapur, la pregunta del sistema educativo no es cómo tener más cobertura de títulos, sino cómo ofrecer entrenamiento que permita movilidad social y desarrollo económico. Y esto nos lleva a la importancia estratégica de la formación técnica y la capacitación vocacional como vías alternas y complementarias a la educación universitaria.



En países como los antes citados, un técnico automotriz puede tener un salario mayor al del gerente de la planta y un técnico en soldadura metálica puede ganar más que el ingeniero jefe de la obra. En estos esquemas se conforma una poderosa sinergia entre diferentes perfiles y la compensación salarial se basa en la calidad y especificidad de las habilidades del empleado.



Ojalá que, en el contexto de la conversación nacional sobre educación terciaria, se logre entender que la fórmula del desarrollo no tiene que ver con estadísticas de cobertura y metros cuadrados construidos, sino con la correcta confluencia entre las competencias de nuestro capital humano y las necesidades de los sectores económicos. Esta es, además, una discusión más interesante, que será objeto de varias ediciones de esta columna.



EDUARDO BEHRENTZ

​Presidente Incap