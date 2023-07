Reforma a la salud. La solución es territorial

El sistema de seguridad social en salud ha sido la transformación social estructural de mayor impacto social y distributivo nacida de las reformas constitucionales e institucionales de finales del siglo XX. Por su construcción, su impacto distributivo se da en forma cruzada y permanente entre grupos socioeconómicos, entre personas (a favor de menores, mayores, mujeres, enfermos) y entre regiones (rural-urbano, departamentos y provincias). El sistema cuenta con participación institucional diversa, en aporte de recursos y en responsabilidades; la nación con la rectoría, el presupuesto nacional y la regulación; los entes territoriales, los cotizantes, y operadores, prestadores y proveedores públicos y privados.

Las motivaciones que impulsan a los reformadores, sus aspiraciones y propósitos son legítimos y relevantes. Las reformas para asegurar colectivamente el progreso y la equidad son necesarias. La transformación más enriquecedora será asegurar la provisión de mejor atención a la población más pobre y alejada del desarrollo y de los recursos, con innovaciones en la organización de la oferta de servicios, y asegurar los recursos para su adecuada operación. Los propósitos y los instrumentos cambian y se conjugan en cada tiempo. La forma social de garantizar el derecho a la salud, a su atención, a la vida y al progreso, exige de un estado capaz de hacerlo, y la palanca mayor está en la organización, la regulación y el control. La brecha mayor se halla en la cantidad y calidad del acceso y el servicio en los territorios más rurales y alejados, por lo que una clave de la reforma es territorializar la operación del sistema.

Las propuestas de reforma que se debaten no afectarían en forma estructural la capacidad distributiva y solidaria del sistema de salud, como tampoco la universalidad en la cobertura, en el sentido de pertenencia a un sistema nacional, financiado y con derecho de acceso en caso de necesidad.

La reforma de 1993 (Ley 100) decidió acabar con la adscripción obligada y fragmentada a distintas entidades públicas: el ISS para los trabajadores del sector privado y, para los trabajadores del sector público, centenares de cajas de previsión nacionales, departamentales, municipales, sectoriales, o de entidades como el Banrepública, Ecopetrol, magisterio, universidades, algunas de las cuales todavía existen. La reforma creó un seguro social de salud nacional, público y único, para que las condiciones y protecciones fueran iguales a nivel nacional para todos los afiliados: incluso la brecha de protección entre los regímenes contributivo y subsidiado se ha ido cerrando, con protección constitucional. En este marco, en el sistema existiría una competencia regulada, con cuasi-mercados, que promovieran la eficiencia en el uso de los recursos y el derecho a la escogencia por parte de afiliados y pacientes, con instituciones públicas y privadas.

La reforma a la salud y a la descentralización y a las transferencias o participaciones (Ley 60/1993), generaron una equidad enorme en la asignación y en los flujos de recursos, dando lugar a un reconocimiento legal, financiero e individual al derecho a la salud. Sin embargo, los rezagos y las brechas regionales en infraestructura no han disminuido y, por el contrario, en las zonas rurales se han ampliado, por el mayor crecimiento del sector y de la economía en las ciudades. Desde siempre, las condiciones no resultan equitativas para los habitantes de las regiones lejanas, dispersas y pobres. Allí las condiciones de oferta y acceso son insuficientes, las condiciones de escala y provisión son y tienen que ser diferentes, y son más costosas; pero en lo fundamental, en las últimas décadas, las deficiencias en el sistema de salud en las zonas rurales y alejadas del país no se han producido a costa de la asignación de recursos públicos para las zonas urbanas.

Está en cuestión la eficiencia del sistema, tercer mandato constitucional, con la universalidad y la solidaridad. La eficiencia global del sistema es reconocida, al tiempo con su insuficiencia. El valor del seguro individual promedio (UPC) es de 100.000 pesos mensuales o 1.2 millones anuales (unos 24 dólares mensuales o 296 anuales). Las eficiencias micro deben seguir mejorando, a escala de gestores, prestadores, proveedores, frente a la demanda de los habitantes y los pacientes, reconociendo lo ganado, en costos como en operación.

La calibración del sistema ha tomado años, y será una tarea pública permanente; recordamos: la transición de los subsidios de oferta a la demanda, la incorporación de atenciones al Plan de Beneficios, las tutelas, los recobros, las EPS y sus liquidaciones, los precios de medicamentos, los sistemas de información y de pago, los éxitos y las crisis de la oferta pública, los carteles y la corrupción que siempre busca espacio, y las enfermedades huérfanas, entre otros.

El manejo racional de los recursos, como operadores de un seguro nacional, llevó a las EPS a desarrollar una gestión del riesgo orientada a la mejor asignación de los recursos entre todo el espectro de oferta, desde una consulta básica hasta la más compleja intervención, a los habitantes en todos los lugares, de toda edad y condición de salud; así aseguran la convergencia entre las necesidades de las personas y las posibilidades financieras y de recursos del sistema. La regulación asegura la razonable distribución de la población según diferentes riesgos entre el conjunto de las EPS (con sesgos corregibles o compensables).

Las deficiencias del sistema en las zonas urbanas y cercanas son reconocidas, y merecen atención y decisión. La mayor queja: los obstáculos que hacen un acceso engorroso, tardío e insuficiente para entre 5-15% de las personas ante una necesidad de atención, con las consecuencias que se derivan en salud y vida, y en productividad social. Es necesario avanzar con estándares e indicadores públicos de autorizaciones y tiempos de espera, por especialidades, por tipos de atención, y por regiones según oferta de recursos, como instrumento de control y garantía de derecho, y para la planificación del sistema. Se podrá implantar en forma expresa o solidaria mecanismos de actuación conjunta, como sistema, ante problemas de oferta, por territorios, y para el aseguramiento en salud del territorio (epidemias localizadas o temporales, por regiones, contagios colectivos en zonas de vivienda, estudio o trabajo, etc.). La distribución de la oferta en el territorio urbano también puede ser objeto de regulación con alcance progresivo. Las EPS debieran establecer códigos de conducta institucional (líneas rojas de mala atención y malas prácticas, más allá de lo reglamentado).

Así, territorializar el sistema sería de alta efectividad. Las zonas urbanas y periurbanas representan entre 60-75% de la población nacional, y unos 300-400 municipios; comprenden las áreas metropolitanas y las grandes ciudades, y sus áreas aledañas, hasta provincias cuyas capitales tienen una vida urbana significativa, como Apartadó, Barrancabermeja, Buenaventura, Girardot, Magangué, Pamplona, Santander de Quilichao y Sogamoso. En estas regiones, el sistema funcionaría con la estructura actual relevante, con los procesos de mejora y control contemplados. Aquí la administración pública regional y local tiene capacidad para participar y para transformar los determinantes sociales de la salud.

La población rural suma 20-30% de la población nacional, en unos 700 municipios del país; entre ellos, la población más rural y alejada representa un 10% de la población en unos 300 municipios. En este grupo se podría incluir también las zonas más rurales del primer grupo. Allí se tendría una afiliación y una oferta esencialmente públicos, donde se integra la atención primaria y preventiva, con telesalud, con sólidos sistemas de referencia y desplazamiento; los eventos de mayor costo y menor frecuencia estarían asegurados para el agregado de la población rural.

En forma paradójica, parte del acceso limitado al servicio por afiliados de zonas rurales se debe a falta de oferta en las ciudades, incluso en las más grandes, y no a una restricción financiera. Es realista pensar en inversiones público-privadas para el desarrollo de infraestructura y de la oferta de servicios en ciudades de diversa talla, para la atención de mayor complejidad de la población rural.

Los atrasos y los mayores costos justifican encontrar la financiación adicional, que debe favorecer al 20-40% más pobre de la población y de los territorios, asumida por el sistema, vía impuestos generales, cotizaciones, y algo de más solidaridad interna (cruzada). Además de mayor financiación, es necesaria una organización particular del sistema para aquellas regiones, asignando las responsabilidades financieras y de atención a cada escala regional y poblacional. Es un escenario privilegiado para modelos integrados de atención, como la atención primaria en salud, con los recursos institucionales, profesionales, técnicos y económicos.

Hay que eliminar el hecho indeseable y tramposo cuando los recursos no usados en forma deliberada o injustificada se vuelvan excedente del operador, cualquiera sea su naturaleza jurídica. Las filtraciones de recursos no desaparecerán si se transfiere el control de su suficiencia desde la EPS (como organizador y contratante de los servicios) a un gran fondo central. La contratación debe tener dinámicas racionales, identificables y controlables, y el manejo excesivamente centralizado de tantísima información, gestión y recursos corre el riesgo fácil de terminar en un único y enorme cuello de botella.

La atención en salud requiere del flujo ininterrumpido de recursos financieros, que no pueden quedar embotellados en ningún agente ni proceso. Las tensiones entre pagadores y prestadores, presentes desde siempre en casi todos los sistemas de salud, deben encontrar formas alternativas; se ha avanzado en los pagos directos, los pagos capitados por grupos de personas o por tipo de atención. El mayor cuello de botella se presenta con los hospitales públicos, y por las EPS siniestradas.

En medio de la velocidad de las transformaciones tecnológicas, el sector y sus instituciones han avanzado en los sistemas de información necesarios para el conjunto de procesos (registros, reportes, transferencias y pagos, atenciones, etc.), con desarrollos incompletos, parciales, desarticulados, incomunicados, al tiempo que no siempre bien aprovechados. El objetivo necesario es avanzar con intercomunicación, interoperabilidad y transparencia. Siendo un asunto de gestión, la ley puede respaldarlo.

Las restricciones de talento humano, en las diferentes actividades, especialidades y por regiones, en general, están marcadas por dinámicas que desbordan el solo sistema de salud. Los desarrollos en este campo requieren de un plan especial, que bien puede tener respaldo de ley; lo más sustancial estará en la gestión pública y en los acuerdos institucionales y gremiales.

Hay un reconocimiento general para mejorar las condiciones laborales del personal profesional y técnico del sector. Para que sea sostenible, este mejoramiento tendrá que estar asociado al aumento relativo de la UPC y en la determinación de tarifas. Las tarifas en zonas alejadas y en condiciones más exigentes deben reconocer esos costos adicionales explícitos.

Juan Carlos Ramírez J.