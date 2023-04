Reforma laboral y MiPymes

La reforma laboral radicada en el mes de marzo ha generado un gran debate en diferentes sectores de la sociedad. Si bien es cierto, esta iniciativa resulta de un amplio diálogo tripartito entre trabajadores, empleadores y Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio del Trabajo, un grupo, o parte de ellos, lo ven como una oportunidad para modernizar el mercado laboral y proteger los derechos de los trabajadores, y otros, como un desafío para que el sector empresarial siga manteniendo y generando empleo.



Para esta discusión, es importante analizar cómo es el mercado laboral, quienes lo componen y sus principales problemáticas, pues, una reforma laboral además de ser un tema de derecho laboral, debería tener como eje central reducir el desempleo de 11,4% y reducir la informalidad, de 58,4%. Adicionalmente, debemos mencionar que las MiPymes son las que más empleo generan, y en las cuales se concentran la mayor informalidad laboral (70,5%), por lo cual, esta debería focalizarse en lograr que la contratación para las MiPymes sea simplificada y diferencial, permitiendo incorporar a nuevos trabajadores a la formalidad.



Igualmente, consideramos que los costos no salariales son un tema de preocupación, es por esto que, en el 2015 evidenciamos el impacto que estos tendrían en términos de empleo e informalidad, lo cual, con la reforma laboral que hoy cursa, sería un aumento entre 17% y 34% del costo no salarial, lo que tendría, según nuestras estimaciones, un efecto en el incremento del desempleo que puede estar entre 1,7% y 3,4% y una caída de la formalidad entre 7% y 14%. Así las cosas, como miembros de la CPCPSL, hemos manifestado la necesidad de una reforma laboral estructural que permita mejorar las condiciones para nuestro segmento. A razón de esto, reconocemos el ejercicio de concertación por parte del Ministerio de Trabajo y la acogida de muchas de nuestras propuestas, como es el caso de limitar el incremento de salarios con base al IPC hasta dos salarios mínimos, retomar el preaviso por parte del trabajador, limitaciones en la estabilidad laboral reforzada y, la extensión de los instrumentos de creación de empleo para jóvenes y mujeres en el Plan Nacional de Desarrollo.



No obstante, dentro de los aspectos que hemos solicitado se encuentra la gradualidad en muchas de las propuestas, como es el caso de la jornada diurna y recargos a domingos y festivos debido a la carga en la estructura de costos que estas contienen. El segmento empresarial ha sido responsable en recuperar el empleo posterior a la pandemia aún cuando se han realizado reformas tributarias que cargan en mayor parte a las empresas, especialmente a las micro, pequeñas y medianas. En nuestro papel gremial, seguiremos insistiendo ante el legislativo e invitamos al congreso a reflexionar sobre la posibilidad de adoptar modelos flexibles, que permitan generar impactos positivos en el empleo, teniendo en cuenta las tendencias actuales y los cambios a nivel mundial.



ROSMERY QUINTERO CASTRO

Presidente Acopi Nacional