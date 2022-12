Reforma rural, ¿a retazos o integral?

Indudablemente la reforma rural integral es de las más esperadas y requeridas por Colombia, por lo cual es necesario comenzar a construir una nueva narrativa que desmonte el paradigma de que el campo es pobre, atrasado y no tiene futuro. Para esto, es necesario focalizar los esfuerzos en estos puntos:

1.Excesiva burocracia: entidades públicas en temas relacionados podrían fusionarse o reducirse.

2.Dignificación y formalización rural: el 75% de los campesinos devengan menos del salario mínimo, según el Informe para la misión de empleo-Mercados Laborales Fragmentados y el Sistema de Protección Social en Colombia.

3.Cajas de Compensación con presencia efectiva en el sector rural: se debe exigir que de las inversiones que realicen estas entidades, un porcentaje sea destinado al trabajador rural.

4.Estatuto único de tierras: en Colombia se encuentran dispersas las normas que reglamentan todo lo concerniente al régimen de tierras.

5.Saneamiento de la titulación: más del 50% de los títulos son precarios. Deberían existir unas tarifas notariales de escrituración y registro diferenciales que logren sanear la titulación.

6.Impuesto predial rural: toda fuente de ingreso producto de la propiedad rural debería tener un destino específico.

7.Fortalecimiento del derecho de asociación: el cooperativismo puede liderar un campo más desarrollado a través de la unión de esfuerzos y capitales.

8.Respeto y protección a la propiedad privada: no puede existir explotación sin que se respete y se proteja efectivamente la propiedad privada.

9.Zidres y alta tecnología: hay que lograr que se multipliquen las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) como territorios con aptitud agrícola, pecuaria y forestal y piscícola.

10.Vías y distritos de riego: existen 140.000 kilómetros de vías terciarias de las cuales menos del 10% se encuentran aptas para transitar.

11. Educación rural: los PEI, o proyectos educativos institucionales, son los instrumentos a través de los cuales se fijan los enfoques de un centro educativo. Estos deben basarse en el desarrollo de necesidades y competencias de los niños y jóvenes que estudian en el campo.

12. Líneas de crédito y seguros con coberturas eficientes: emisión de políticas a largo plazo que busquen y permitan incentivar las actividades de agricultura.

13. Mujer rural: se estima que existen aproximadamente cinco millones novecientas mil mujeres en el campo. Urgen políticas que les permitan desarrollar sus proyectos, incentivándolas con enfoque diferencial.



Hoy por hoy, el campo clama una política de Estado en los temas estructurales y no un retazo como ha pasado en décadas anteriores. Quienes deben opinar y construir los pilares de una reforma rural integral en conjunto con la institucionalidad deben ser los mismos campesinos, las empresas del campo y los gremios. Las decisiones deben darse desde los territorios, no desde casas de recreo a pocos kilómetros de la capital.



José Eduardo Barreneche Ávila

Vicepresidente Jurídico del Grupo Daabon.