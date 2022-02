Rehumanizar el trabajo

El trabajo como lo conocemos es una forma de organización social que nos ha acompañado desde siempre y nos ha permitido alcanzar importantes logros de la vida contemporánea. Sin embargo, la idea de lo que es un buen trabajo ha cambiado de manera significativa en las últimas décadas.

Con el aumento del PIB y la mejora de las condiciones de vida, las personas han empezado a reconocer que su trabajo puede ser más que un medio para sobrevivir y, en consecuencia, han ampliado sus expectativas sobre las necesidades que un trabajo debe satisfacer.



Aun así, las organizaciones no se han adaptado a estas transformaciones con la misma velocidad. La llegada de la pandemia no hizo más que acelerar estos cambios de mentalidad, que sin duda ya estaban ocurriendo en todo el mundo. Aunque, sin duda los motivos detrás de un fenómeno de esta magnitud son muy variados, es cierto que, buena parte de estos trabajadores han reevaluado sus prioridades y han decidido que sus actuales trabajos no se ajustaban a su nueva realidad.



Esto constituye un reto para los líderes empresariales del mundo y ha de llevar a las organizaciones a preguntarse ¿cómo competir en el mercado laboral en medio de estas transformaciones?



Buena parte de nuestro conocimiento prevalente sobre la relación entre trabajadores y empresarios fue construido en un mundo muy distinto del que habitamos hoy, en los que los empleados eran vistos simplemente como factores de producción. Las organizaciones de hoy necesitan una nueva mentalidad en la que los trabajadores son el tejido conectivo que hace posible la existencia de la organización.



En Bain & Company creemos que rehumanizar la forma en que pensamos acerca del trabajo será la estrategia ganadora para la atracción del talento, en este escenario es más crítico que nunca para las compañías, entender las esperanzas y miedos de sus trabajadores, así como invertir en ayudarles a desarrollar todo su potencial por lo que presentamos tres ideas emergentes que prometen transformar estas relaciones.



1.Crear talento, no solo tomarlo: los próximos años deben pasar de ‘grandes renuncias’ a ‘grandes reconversiones’, las empresas que deseen ganar en la lucha por el talento deberán invertir en formar a sus colaboradores.



2.Humanos, no máquinas: es imperativo que las organizaciones dejen de ver a sus colaboradores como máquinas y en su lugar promover y nutrir sus habilidades esencialmente humanas.



3.Propósito, pertenencia y oportunidad: el talento espera más de una compañía que una compensación monetaria, los líderes empresariales deben tomarse el tiempo de escuchar a sus colaboradores.



Aún hay mucho que aprender alrededor de estas ideas y su efectividad, así como espacio para nuevas aproximaciones creativas, el futuro estará marcado por una importante experimentación alrededor del trabajo, pero una cosa es clara: las compañías que se aferren a modelos tradicionales difícilmente tendrán éxito.



CATALINA FAJARDO

Socia de Bain & Company Colombia