Renovables y modelo complementario

Colombia tuvo su primera subasta de renovables el pasado 28 de febrero. Lo que sigue para el 22 de octubre de este año es la primera subasta del contrato de largo plazo, que se asignará únicamente a proyectos de generación de energía con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable, principalmente, a proyectos vendedores de energía generada con fuente solar o eólica.



Pues bien, además de la subasta del contrato existe un mecanismo autónomo a ella que se implementa como parte del proceso de la subasta, esta forma de asignación es el mecanismo complementario.

El mecanismo complementario se activa por parte de la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, únicamente cuando se presente una diferencia positiva entre la demanda de energía que se espera cubrir con la subasta y la cantidad de energía que realmente se logre asignar como resultado de esa subasta.



Este mecanismo quedó regulado en la Resolución 4-0725 de 2019 expedida por el Ministerio de Minas y Energía. Allí se definió el procedimiento a seguir para la realización del mecanismo, la forma cómo se asignará el remanente de la energía que no se asignó en la subasta y, también, determina qué comercializadores de energía pueden participar.



Este último aspecto es importante porque se identificó que los 26 comercializadores que se presentaron a la subasta representan el 95,26% de la demanda de usuarios regulados y que existen 15 comercializadores que no se presentaron en la subasta y que representan el 4,74% de la demanda regulada.



Hasta aquí lo que conviene resaltar es que hay dos mecanismos, uno es el de la subasta y otro, que puede o no llevarse a cabo, que es el mecanismo complementario. Pero aquí viene lo particular, y es que al parecer resulta menos complejo y hasta más económico participar como comercializador en el mecanismo complementario que en la subasta.



Me explico, la resolución del citado mecanismo aplica a los agentes comercializadores que decidieron no participar en la subasta y establece que esos agentes comercializadores que resulten asignados en el mecanismo complementario lo que deben entregar después de la asignación es una garantía de pago.



Esto significa que, por una parte, hubo un grupo de comercializadores que para participar en la subasta presentaron y asumieron los costos de una garantía de seriedad de la oferta y deberán entregar, también asumir y después trasladar, una garantía de pago, esto junto con la serie de documentos que ya presentaron para cumplir los requisitos y condiciones señalados en los pliegos por parte de la UPME.



Mientras que, de otra parte, los agentes comercializadores que participen en el mecanismo complementario solo deberán otorgar una garantía de pago dado que para ellos no se definió en la Resolución 4-0725 de 2019 condiciones, sencillamente porque fueron los decidieron no participar en la subasta.



Finalmente, ¿En qué quedó la demanda contra la norma, decreto 570 de 2018, que sustenta las 4 resoluciones de la actual subasta? Surge la inquietud porque esa norma es pilar o sustento de la subasta y en derecho hay una causal de nulidad denominada carencia de objeto por desaparición de las normas que sirven de sustento. Parece que conviene revisar su estatus judicial.





Hemberth Suárez Lozano

Abogado y socio de OGE Legal Services

hemberth@oilgasenergy.co