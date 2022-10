Retornabilidad, pilar para sostenibilidad

El fácil acceso a la información y la gran cantidad de fuentes de consulta disponibles han hecho que los ‘nativos digitales’ cada vez sean más conscientes de lo que sucede en su entorno para sentar posiciones argumentadas frente a causas sociales o medioambientales. Mediciones como el NextGen Climate Survey indica que el 83% de los jóvenes de la Generación Z están preocupados por la salud del planeta y considera que este factor impacta su salud física (69%) y mental (75%).

Estas cifras expresan con claridad el cambio de mentalidad que estamos viviendo y nos invita a cuestionarnos si como sociedad estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para asegurar el bienestar del planeta y garantizar que las nuevas generaciones gocen de un mundo sustentable. Queda un largo camino por recorrer, pero hemos tenido logros importantes.



Durante los últimos años, desde casi todas las industrias se han hecho avances para promover el bienestar del entorno con la incorporación de criterios ESG. En el caso del sector bebidas, desde la compañía Coca-Cola venimos potenciando la retornabilidad como estándar para avanzar de forma articulada tanto en las metas de negocio como en la reducción de la huella de carbono.



Este modelo permite reducir la fabricación de nuevos empaques gracias a envases de PET o vidrio que pueden ser usados varias veces sin dejar de cumplir los más altos estándares de inocuidad. Por ejemplo, en Brasil, según la Fundación Ellen MacArthur, la retornabilidad reemplaza cerca de 200 millones de botellas de un solo uso anualmente, cifra que hace un llamado a continuar realizando esfuerzos para su amplificación.



Aunque este no es un concepto nuevo, hoy cobra relevancia por su capacidad transformadora que permite que productores y consumidores participen activamente en el ciclo de la economía circular, logrando que pequeñas acciones tengan un impacto real en materia de sostenibilidad. Además, es una solución amigable con el bolsillo de los consumidores porque permite que a partir de la segunda compra estos solamente paguen por el contenido líquido, lo que crea un incentivo positivo.



Es claro que la retornabilidad no es la solución a todos los retos de sostenibilidad que enfrenta la industria de bebidas y el planeta, pero sí es un pilar que ayudará de manera significativa a crear un mundo sin residuos, pues no solo representa la visión de futuro sustentable de una industria, sino que también involucra a los consumidores para que también sean parte de la solución.



Es el momento de que todos cambiemos el chip y nos apropiemos de la responsabilidad que tenemos como consumidores, reconociendo que tenemos la capacidad de marcar la diferencia y refrescar al mundo con cada acción que realizamos. Recordemos que el todo es la suma de sus partes y si todos apuntamos hacia el mismo norte, lograremos que nuestra mejor herencia a las nuevas generaciones sea un mundo saludable.



Carlos Martín

Presidente de operaciones de la Compañía Coca-Cola en Colombia